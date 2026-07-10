Elizabeth Balogun llega al Valencia Basket para la próxima temporada

Archivo - Elizabeth Balogun, en un partido con la selección nigeriana. - Laurent Sanson - Panoramic / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alero nigeriana Elizabeth Balogun, de 25 años y 1,85 metros de altura, se ha convertido en nueva jugadora del Valencia Basket para la próxima temporada, con "el objetivo" en el equipo 'taronja' "de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos".

Así lo indicó este viernes el propio club valenciano en su página web. "Elizabeth nació en Lagos, Nigeria, pero desde muy joven se mudó a Estados Unidos donde completó su formación de Secundaria. En 2018 firmó por la Universidad Georgia Tech, donde fue nombrada la mejor 'rookie' de la temporada", destacó la misma nota de prensa.

"La siguiente campaña fue traspasada a Louisville, donde permaneció dos cursos y siguió creciendo. En 2021 se incorporó a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Allí finalizó su formación universitaria durante dos temporadas más. En su último año produjo una media de 10,2 puntos, 1 asistencia y 5,2 rebotes por partido", añadió el texto.

"La primera experiencia profesional de la exterior la llevó a España de la mano del CB Bembibre, donde disputó la LF Endesa en la campaña 2023-24", recordó ese comunicado, habiendo realizado ahí un promedio de 8,8 puntos, 5,3 rebotes y 1 asistencia por encuentro.

La siguiente campaña aterrizó en Francia para fichar por el Charnay Basket, con el que participó por primera vez en la Eurocup Women con una media de 12,6 puntos, 4 rebotes, 1,2 asistencias y 12,8 de valoración por partido. En liga francesa tuvo unos números de 9 puntos, 4, rebotes y 1 asistencia por encuentro. Esta pasada campaña siguió en Francia, pero con la camiseta de Landerneau Bretagne Basket", agregó la nota.

El pasado abril, las Toronto Tempo hicieron a Balogun un contrato de pretemporada, disputando dos encuentros. "Anteriormente la jugadora ya había firmado contratos de 'training camp' con Las Vegas Aces en 2023 y Atlanta Dream en 2024", detalló el Valencia Basket en su nota de prensa.

Además, Balogun es internacional con Nigeria desde 2020 y ha jugado torneos clasificatorios tanto para Juegos Olímpicos como para la Copa Mundial de la FIBA de este mismo año. "También ha participado en los Afrobaskets de 2023 y 2025. En ambos su país se proclamó campeón y en ambos la alero tuvo un papel importante", subrayó el texto 'taronja'.

"Se une así para la próxima campaña a Kendra Chery, Kamila Borkowska, Alexis Peterson, Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el club", concluyó la nota.