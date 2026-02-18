Emilio Pedrini, elegido nuevo presidente del Bidaideak Bilbao BSR

Archivo - Txema Alonso (segundo por la izda) durante un acto de patrocinio de BBK y el Bidaideak Bilbao BSR - BBK - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emilio Pedrini ha sido elegido por la Asamblea General del Bidaideak Bilbao BSR, equipo de la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, como su nuevo presidente para los próximos cuatro años tras la decisión de no concurrir Txema Alonso a la renovación en el cargo del que durante ocho años fue el máximo responsable.

De este modo, la Asamblea confía el destino del club al que hasta ese momento ostentaba su vicepresidencia. Según indicó la entidad en un comunicado este miércoles, la decisión de Alonso ha estado ligada con su jubilación laboral y por tanto el cese de su actividad laboral en la asociación Bidaideak, de la que fue fundador y durante muchos años su coordinador general.

"Poner fin a mi actividad profesional ha estado motivada, más que por la edad, por la necesidad de atender 'problemillas' de salud que me impiden estar al cien por cien tanto en la gestión de Bidaideak como de su club deportivo, pero, en todo caso, creo también, que las presidencias en cualquier organismo tienen que tener caducidad programada ya que siempre es bueno que las nuevas ideas permeen internamente", afirmó Txema Alonso en declaraciones facilitadas por la entidad bilbaína.

En palabras del ya expresidente, "queda el club en muy buenas manos". "Estoy convencido de la capacidad de Emilio Pedrini y su Junta para saber dirigir un club con una idiosincrasia tan marcada", añadió Alonso, que deja el Bidaideak Bilbao BSR en lo más alto de la tabla clasificatoria en la Liga estatal, en cuarta posición en el ranking de los clubes europeos, con nuevos sponsors y con una escuela deportiva que, en sus palabras "seguro que en los próximos años dará muchas alegrías al club".

En todo caso, Txema Alonso manifestó su disposición a seguir colaborando activamente con el equipo en cualquier posición que le encomiende el nuevo presidente "desde el compromiso absoluto hacia el deporte adaptado" que ha sido para él "una constante a lo largo de cuarenta años".

Por su parte, el nuevo presidente del conjunto vizcaíno, Emilio Pedrini, lleva ligado al club más de 25 años y asume el cargo con "la máxima ilusión y con toda la energía para poder afrontar los retos de futuro".