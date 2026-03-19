Archivo - Endesa premiará con 10 000 euros al proyecto ganador de los II Premios Basket Girlz. - ENDESA - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha abierto este jueves y hasta el 14 de abril la convocatoria de la segunda edición de los Premios Basket Girlz, que concederá 10 000 euros al proyecto ganador que prevengan el abandono del baloncesto femenino durante la adolescencia.

Según el informe que dio origen al proyecto, cuatro de cada cinco niñas abandona la práctica del baloncesto antes de los 16 años. La convocatoria está dirigida a los clubes, entidades y asociaciones que están trabajando en esta problemática.

Al margen del premio de 10.000 euros, la iniciativa ganadora recibirá una jornada de guía y formación con Mar Rovira, psicóloga deportiva y autora del informe 'Basket Girlz', quien acompañará al equipo responsable del proyecto en el desarrollo y aplicación de sus propuestas.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado formado por Endesa, la Federación Española de Baloncesto (FEB) y Law6, iniciativa ganadora de la primera edición de estos premios. Entre las 100 candidaturas que se presentaron, Law6 destacó por su propuesta de creación de un espacio donde las jugadoras en fase de formación tienen acceso a un entorno profesional de entrenamiento que incluye, entre otros aspectos, el análisis de sus capacidades físicas, prevención de lesiones y un plan técnico-táctico para cada jugadora.

Las bases de la convocatoria y el proceso de participación están disponibles en www.proyectobasketgirlz.com.