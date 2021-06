España afina su puesto a punto contra Nigeria y Bélgica en el triangular de Córdoba

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto seguirá afinando su puesta a punto de cara al Eurobasket con el torneo triangular de Córdoba, donde se enfrentará a las selecciones de Nigeria (jueves, 21.00 horas) y Bélgica (sábado 5, 20.00 horas), ambos partidos retransmitidos por Teledeporte, ya sin Leticia Romero y Laia Flores, los primeros descartes anunciados por el seleccionador Lucas Mondelo.

Inmerso en su tercera semana de preparación para el torneo continental en Valencia, que arrancará el 17 de junio, el equipo nacional aspira a mejorar sus prestaciones tras encajar sendas derrotas contra Francia (66-57 y 72-45) en los dos primeros amistosos de preparación.

"Los partidos contra Francia nos pillaron demasiado pronto y con varias jugadoras tocadas, así que no nos importó mucho el resultado, aunque eso no justifica que queramos perder. No queremos perder nunca, pero en los últimos años siempre perdemos algún partido en pretemporada, que es cuando hay que hacerlo", tranquiliza Mondelo.

El seleccionador cree que "el equipo llega bastante bien" a este nuevo par de amistosos. "Todavía corto de preparación, pero estoy contento porque las jugadoras que estaban tocadas ya están empezando a entrenar y tendrán la oportunidad de coger unos minutos para coger ritmo. Probaremos cosas y la semana que viene ya en Valencia intentaremos acercarnos más a la situaciones de partido", explica.

Tras la finalización del Torneo de Córdoba realizará un nuevo descarte al tiempo que Astou Ndour se incorporará al equipo, quien sigue disputando la WNBA con Chicago Sky. España cuenta con 14 jugadoras para el triangular: Silvia Domínguez, Cristina Ouviña, Laia Palau, Maite Cazorla, Queralt Casas, Leo Rodríguez, María Conde, Alba Torrens, Laura Quevedo, Raquel Carrera, Paula Ginzo, Laura Gil, Tamara Abalde y Nogaye Lo.

Nigeria se perfila como un rival asequible para que la selección española recupere buenas sensaciones, mientras que Bélgica, sexta del ranking mundial FIBA, es otra de las grandes favoritas a las medallas en el Eurobasket y un rival de máximo nivel a 12 días del estreno oficial en La Fonteta.