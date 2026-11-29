Darío Brizuela celebra un triple en el España-Grecia de clasificación para el Mundial de 2027 - ALBERTO NEVADO

España asfixia a Grecia y mira al Mundial

La selección española de baloncesto tira de defensa para batir 83-74 al combinado heleno y quedarse a las puertas de la cita de Catar

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto roza ya el billete para estar en la Copa del Mundo de Catar del año 2027 después de imponerse este domingo por 83-74 a Grecia en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela gracias a una gran segunda parte, sobre todo a nivel defensivo.

España cerró del mejor modo posible la importante ventana de este mes de noviembre. Tras tres derrotas seguidas, las victorias ante Montenegro y ante el combinado heleno, se queda líder de su grupo con un balance de 7-3, aunque todavía tiene trabajo por hacer entre febrero y marzo donde visitará a Portugal y recibirá a Montenegro.

En el pabellón compostelano, la doble campeona del mundo se hizo con un triunfo, más el 'basket average', que encarriló en un gran tercer cuarto donde su defensa neutralizó totalmente a los visitantes, mermados por las bajas, a los que llevaron hasta las 16 pérdidas y sin darle un respiro a su mejor hombre, un Tyler Dorsey que se quedó en nueve puntos y sólo seis tiros a canasta. El rebote ofensivo, los triples en momentos claves y el buen juego colectivo (27 asistencias) fueron otras claves en los de Chus Mateo que dejan contra las cuerdas a su rival.

Las dos selecciones salieron con la idea de máxima intensidad en defensa. España se centró en hacerlo con ayudas para incomodar a Tyler Dorsey, la gran baza ofensiva visitante y al que asfixió dejándole sólo lanzar dos tiros en el primer tiempo, y Grecia tiró de su físico para alejar del aro a los locales, a los que le costó hacer canastas cercanas, más cuando perdieron pronto a Willy Hernangómez por dos faltas tempraneras.

Eso obligó a la doble campeona del mundo a probar desde fuera y sus primeros triples le impulsaron a tomar un pequeño mando (12-6). Los de Chus Mateo controlaban el rebote, pero las pérdidas (5 en el primer cuarto) les penalizaban, al igual que la entrada en cancha de un Toliopoulos, el mejor visitante (21 puntos y 5 asistencias) que se enchufó desde fuera para meter dos triples seguidos y una canasta de dos.

Jaime Fernández fue entonces la réplica española en unos primeros diez minutos equilibrados (22-22), que dieron paso a un segundo cuarto de dominio heleno. Los de Vassilis Spanoulis apretaron en defensa y aunque los locales controlaron las pérdidas, otro momento de acierto de Toliopoulos logró meter miedo en el entregado Fontes do Sar (29-36) y con España con problemas para anotar.

Chus Mateo pidió en el necesario tiempo muerto un paso más en defensa. Los suyos respondieron y desde la intensidad y los robos lograron volver a meterse en el encuentro. Pese a dejarse tiros libres por el camino, la tetracampeona de Europa encadenó un óptimo 9-0 tras un triple de Juancho Hernangómez. Spanoulis llegó a pedir dos tiempos muertos en segundos y cuatro puntos seguidos de Chatzidakis dejaron las espadas en todo lo alto al descanso (41-40).

ESPAÑA APRIETA Y ROMPE EL DUELO

El tercer cuarto comenzó con la tercera falta de Willy Hernangómez, aunque Chus Mateo le dejó esta vez en la cancha en un preludio del acelerón español. La defensa elevó el listón para provocar pérdida en cada ataque rival y los puntos del pívot madrileño, que terminaría cometiendo la cuarta falta y los triples de Cárdenas y Brizuela llevaron la euforia a la grada con el prometedor 50-40.

Grecia acusó el golpe y no encontró la forma de meterse en el partido, atascada totalmente en ataque y con Dorsey sin ni siquiera poder tirar a canasta. El rebote ofensivo también le hizo daño y otros dos triples de Brizuela dispararon al combinado español (62-47). Grecia no acertaba ni con los tiros libres, con mención especial para Thanassis Antetokounmpo, pero resistió con las acciones de Toliopoulos para tener opciones para el cuarto final (66-53).

Ahí, emergió la figura de Francis Alonso para conseguir que la brecha se ampliase. Dos triples del alero pusieron un esperanzador 72-55, pero a partir de ahí España sufrió un atasco ofensivo al que no sacó el mejor partido Grecia para haber metido un buen susto.

La doble campeona del mundo estuvo casi cuatro minutos sin anotar, pero el tercer acierto lejano en el cuarto del jugador del Río Breogán dio el suficiente aire y tranquilidad (77-61) para un tramo final donde los de Spanoulis apretaron con un 0-10 que no tuvo finalmente consecuencias.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 83 - GRECIA, 74 (41-40, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Cárdenas (9), Abalde (9), J.Hernangómez (11), Parra (3) y W.Hernangómez (9) --quinteto inicial-- Fernández (9), Alonso (14), Oriola (4), Saint-Supéry (2), Brizuela (13), Pradilla (-) y Yusta (-).

GRECIA: Netzipoglou (8), Nikolaidis (-), Dorsey (9), Papanikolaou (15) y Karagiannidis (3) --quinteto inicial-; T.Antetokounmpo (4), Lountzis (2), Chatzidakis (4), Toliopoulos (21), Plotas (4), Bazinas (-) y Persidis (2).

--PARCIALES: 22-22, 19-18, 25-13 y 17-21.

--ÁRBITROS: Krejic (SLO), Horozov (BUL) y Proc (POL). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Multiusos Fontes do Sar.