Italia - España - FIBA

España baja la guardia contra Italia

Las de Méndez, ya clasificadas para el Mundial, perdieron en la penúltima jornada en Puerto Rico

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) - La selección española femenina de baloncesto perdió (68-56) ante la de Italia este domingo en la cuarta jornada del Premundial que se está disputando en San Juan (Puerto Rico), acusando el desgaste, la rotación y cierta relajación por tener el billete asegurado.

Las de Miguel Méndez habían cumplido con el objetivo de estar en el Mundial de este verano, tras ocho años de ausencia, con el triunfo menos de 24 horas antes contra la anfitriona. Un tres de tres de la subcampeona de Europa, tres palizas, que no tuvo continuidad ante una Italia más entonada y que se la jugaba.

España cometió 24 pérdidas, no tuvo la defensa y la intensidad de los partidos anteriores y tampoco el acierto, con lo que Italia ganó con merecimiento y aseguró su plaza en el Mundial. Las de Méndez cerrarán el torneo clasificatorio con un atractivo choque ante Estados Unidos, un bonito cartel para recuperar la motivación.

Desde el inicio, el cuarto asalto en San Juan no apuntó bien para las de Méndez. La selección española mejoró terminando el primer cuarto (15-13), pero el porcentaje de acierto era ya muy bajo y el ritmo del partido lo imponía Italia, a pesar de que el rebote era español. El técnico gallego quiso que las suyas aprovecharan la situación para crecer en su joven rotación, pero ni las piernas ni las muñecas respondieron ante un rival muy metido.

La garra de Iyana Martín dio algo de defensa, y puntos, a la tres veces medallista en Mundiales, y antes del descanso, con un triple de Awa Fame, el corto marcador mostraba igualdad (28-26). Francesca Pasa, Lorela Cubaj y Mariella Santucci tiraron de las italianas, pero fue Cecilia Zandalasini quien decidió el encuentro.

La estrella transalpina terminó en 22 puntos y fue quien más castigó esa sangría de pérdidas que no paró en las españolas. Megan Gustafson, María Conde y una Elena Buenavida más fresca tras no jugar el sábado mantuvieron la pelea, igual que Mariona Ortiz cuando el partido encaró sus últimos minutos (57-52).

Las de Méndez llegaron vivas al desenlace, pero Zandalasini se encargó de cerrar el triunfo y el billete italiano al Mundial. España, que sufrió la resaca de este torneo a desmano y lejos de casa pero con los deberes hechos, tendrán ahora un último test de nivel contra USA el martes para aprovechar el parón internacional.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ITALIA, 68 - ESPAÑA, 56. (28-26, al descanso).

--EQUIPOS:

ITALIA: Keys (5), Pasa (14), Verona (-), Zandalasini (22) y Cubaj (9) --quinteto inicial--, Madera (2), Santucci (6), Andre (7), Spreafico(3), Kacerik (-).

ESPAÑA: Cazorla (1), Martín (7), Conde (6), Carrera (4) y Fam (5) --quinteto inicial--, Ortiz (6), Ginzo (-), Pueyo (-), Araújo (3), Gustafson (12), Ayuso (3), Buenavida (9).

--PARCIALES: 15-13, 13-13, 19-17, 21-13.

--ÁRBITROS: Griguol, García y Sun. Sin eliminadas.

--PABELLÓN: Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli'.