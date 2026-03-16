Miguel Méndez: "Parece que nuestro Premundial terminó el sábado"

Archivo - Miguel Méndez, seleccionador español femenino de baloncesto. - FEB / ALBERTO NEVADO - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, reconoció que su equipo necesita "hacer muchas más cosas" para jugar partidos del "nivel" como el de este domingo ante Italia, frente a la que cayeron 68-56 en un Premundial que está en "un momento extraño" de la temporada y parece que terminó "el sábado" cuando ya consiguieron el billete para el Mundial de Alemania del próximo mes de septiembre.

"Felicitaciones al equipo de Italia, han jugado mucho mejor que nosotros y han ganado de una manera muy clara. No hemos hecho nuestro mejor juego y hemos intentado jugar el partido desde las sensaciones, pero tenemos que hacer muchas más cosas para jugar a este nivel", advirtió Méndez en rueda de prensa.

El técnico del combinado nacional confesó que era "difícil hacer una valoración" por el nivel ofrecido. "Parece como que no llegamos al partido. Puedo entender desde un punto de vista práctico que hemos conseguido la calificación y obviamente hay una descompresión mental y creo que eso ha durado mucho", indicó.

"Creo que tenemos que aprender este tipo de situaciones y que muchos de los errores cometidos hoy vienen de una falta de intensidad, de una falta de concentración en el partido, de una aproximación al partido equivocada. Puedo entenderlo desde el punto de vista de que hemos conseguido calificación y no nos jugamos nada, ni hoy ni mañana, y ya todos están pensando en lo que viene la próxima semana", prosiguió.

El gallego calificó de "momento extraño, loco" las fechas de este Premundial y el "el jugar cinco partidos en siete días en este momento de competición". "Especialmente en las competiciones nacionales del nivel de la nuestra en España, con 16 equipos y la mejor liga de Europa. Obviamente, es normal que esté todo el mundo con un ojo puesto en la jornada del próximo día y en la Copa de la Reina que viene seguida", remarcó.

"Esto lo puedo entender, pero creo que esto tiene que ser una enseñanza para todos, para las jugadoras jóvenes de nuestro equipo, pero también para las veteranas. Un día sin competir, como este, nos puede echar de un campeonato y tenemos que tratar de extraernos un poco del ruido de fuera", añadió Méndez.

Este no duda de que cuando juegan "juntos y al máximo de concentración y intensidad" pueden ganar "a cualquiera", pero no si n están a "ese nivel y con la mente puesta en el partido". "Hemos cometido 25 pérdidas, 22 de sus puntos son desde errores nuestros, y esto es hacer muy fácil el partido para el otro equipo, sin quitarle ningún valor a Italia, porque tanto en noviembre, en nuestro propio campo, como aquí nos han pasado por encima las dos veces", subrayó.

A la actual subcampeona de Europa le queda un partido, este martes ante los Estados Unidos, donde tampoco hay nada en juego. "Parece que nuestra competición terminó el sábado y estamos pensando ya en la semana que viene, en dos días nuestras jugadoras estarán jugando. Es un momento complicado para jugar esta clasificación, pero intentaremos jugar nuestro baloncesto para que las jugadores tengan minutos y luego evitar los problemas físicos", reiteró Méndez.

El seleccionador aseguró que el problema en el tobillo de María Conde sufrido al inicio del tercer cuarto "no es nada grave" y recordó igualmente que aunque intentan "evitar este tipo de problemas" en las jugadoras, "esto es baloncesto y siempre hay un riesgo". "Espero que pueda jugar con su equipo la semana que viene", apuntó.