España busca un nuevo triunfo en la despedida de Shermadini

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto afronta este domingo en el Pabellón Insular Santiago Martín de La Laguna (19.45 hora peninsular española) su segundo partido de la fase de clasificación para el Mundobasket de Catar 2027, que supondrá el debut en tierras españolas del seleccionador Chus Mateo y en el que los internacionales tratarán de dar continuidad a la victoria del pasado jueves en Dinamarca.

En el Farum Arena, 'La Familia' inició el camino hacia la cita catarí con un triunfo frente al combinado danés (64-74) que ofreció, además, el debut soñado a Chus Mateo. El escolta de La Laguna Tenerife Jaime Fernández, con 15 puntos, lideró la faceta ofensiva junto al debutante Great Osobor, que se lució en su primer encuentro con la absoluta con 10 tantos y 8 rebotes.

El pívot del Science City Jena, de 22 años y 2,03 metros de altura, fue una de las grandes sensaciones de un choque en el que también se estrenó el base del Covirán Granada Lluís Costa, todo en un grupo de nuevo sin jugadores la NBA, la NCAA o la Euroliga y en el que solo repite respecto al pasado Eurobasket el alero del Casademont Zaragoza Santi Yusta.

El triunfo en tierras danesas permite a España situarse en el segundo puesto del Grupo A con los mismos puntos (2) que la líder Ucrania y con uno más que las otras integrantes, Dinamarca y Georgia; los tres primeros clasificados lograrán el billete para la segunda y última fase de clasificación.

"Hay muchas cosas que mejorar, ojalá pudiéramos tener más tiempo para trabajar juntos, pero el tiempo es el que es y no va a ser una excusa", advirtió Mateo, antes de hablar del partido en Farum. "Me gustó también el ritmo al que tratamos de jugar por momentos, aunque igual se atascó un poquito en la segunda parte porque perdimos demasiados balones. En general, yo acabé muy contento con el partido del otro día", continuó.

Jaime Fernández, el más acertado del pasado jueves, no podrá jugar en su casa, en el Santiago Martín -donde la absoluta masculina volverá a jugar seis años después-, después de sentir molestias durante el encuentro y confirmar este sábado que sufre una lesión muscular en el muslo derecho.

Enfrente, Georgia, dirigida por Aleksandar Dzikic y que el jueves cayó frente a Ucrania (79-92), necesita cosechar una victoria para no hundirse en la clasificación del grupo, donde ahora mismo es colista por su peor 'average'. Además, acude a Tenerife con la ilusión de poder brindar una alegría, en su 'casa', a Giorgi Shermadini.

El pívot, ahora mismo en las filas de La Laguna Tenerife, afrontará a sus 36 años su último partido con la selección en la cancha que vive como local los partidos de la Liga Endesa. Otros conocidos de la afición española como el ala-pívot del Barça Toko Shengelia, el pívot del Covirán Granada Beka Burjanadze, el escolta del Hestia Menorca Thad McFadden y el también escolta del Palmer Basket Mallorca Duda Sanadze estarán en La Laguna.

En los cinco precedentes entre ambas selecciones, España logró cosechar tres victorias, aunque en el último encuentro, en la primera jornada del Eurobasket del pasado verano, se impusieron los georgianos (69-83), un resultado que a la postre dejó a España fuera de la segunda fase del campeonato.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Alberto Díaz, Cárdenas, Costa, Alonso, Busquets, Yusta, Reyes, Paulí, Díez, Salvó, Almansa, Osobor y Guerra.

GEORGIA: Sanadze, McFadden, Shengelia, Andronikashvili, Shermadini, Korsantia, Burjanadze, Khatiashvili y Phevadze.

--PABELLÓN: Santiago Martín.

--HORA: 19:45 hora peninsular española.