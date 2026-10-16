El España-Chequia de baloncesto femenino cambia al 10 de noviembre por la huelga general

Iyana Martín entra en el Mejor Quinteto del Mundial liderado por la MVP Breanna Stewart - Andreas Gora/dpa - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El encuentro de la selección española femenina de baloncesto ante Chequia, correspondiente a la fase de clasificación para el Eurobasket de 2027, se jugará finalmente el martes 10 de noviembre en Oviedo por la convocatoria de huelga general del día siguiente, según confirmó este viernes la FEB.

El organismo que preside Elisa Aguilar indicó igualmente que el choque, que se disputará en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado de Asturias, sí mantendrá su horario previsto de las 20.30 horas. El choque ante el combinado checo es el primero de la actual subcampeona de Eurpoa en esta clasificación para el próximo Eurobasket, y posteriormente se enfrentará a domicilio ante Bulgaria (14 de noviembre) y Croacia (17).