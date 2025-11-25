España se estrenará en Oviedo contra Ucrania el 2 de marzo en la clasificación para el Mundial en Catar

La selección española de baloncesto jugará por vez primera en Oviedo contra Ucrania el 2 de marzo en partido de clasificación para el Mundial en Catar en 2027. - FEB

La selección masculina de baloncesto disputará el primer partido de su historia en Oviedo, el próximo 2 de marzo, en el renovado Palacio de los Deportes de la localidad asturiana, y en el que se enfrentará a Ucrania en el cuarto partido de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027, según ha informado este martes la Federación Española (FEB) en un comunicado.

Oviedo tomará el testigo de Tenerife, donde '#LaFamilia' disputará este domingo ante Georgia su primer partido como local de la fase de clasificación para el Mundial de dentro de dos años y que supondrá el segundo partido de Chus Mateo como seleccionador nacional tras su debut este jueves en Dinamarca.

La segunda 'Ventana', que se disputará entre finales de febrero y principios marzo del próximo año, traerá el doble duelo ante Ucrania. Primero como visitante el viernes 27 de febrero y después como local en el regreso del equipo nacional al Principado de Asturias diez años después del último encuentro disputado en Gijón.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, destacó que en esta "nueva e ilusionante etapa" que acaba de estrenarse en la selección masculina con Chus Mateo al frente quiere que toda la afición española pueda sentir "muy de cerca" a 'La Familia'.

"Por eso que, desde la Federación Española de Baloncesto, estamos encantados de visitar Oviedo por primera vez. Una ciudad espectacular, con un equipo en Primera FEB que cuenta cada vez con más apoyo social y que sabemos que se va a volcar el próximo mes de marzo con la Selección. Estamos convencidos de que el público va a brindar su apoyo y va a llenar las gradas del magnífico Palacio de los Deportes", comentó Aguilar.

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli Fernández, reconoció que es un "orgullo" que, en un año en el que la localidad es Ciudad Europea del Deporte, puedan acoger un evento de esta "envergadura".

"Para Oviedo es un auténtico orgullo recibir a la selección española masculina. Y lo es aún más en un año tan especial, en el que nuestra ciudad ha sido reconocida como Ciudad Europea del Deporte. Estamos trabajando de forma coordinada para que el Palacio de los Deportes luzca como merece en una cita histórica y para que los aficionados al baloncesto disfruten de un gran partido. Oviedo siempre ha demostrado su pasión por el deporte y estoy seguro de que la ciudad responderá llenando las gradas y mostrando el calor que caracteriza a nuestra afición", indicó.