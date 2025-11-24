Chus Mateo: "Ahora es más importante crear una buena atmósfera y hacer un grupo unido"

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, celebra haberse encontrado con "un grupo en los ojos muy abiertos" en su primera concentración al frente de la doble campeona del mundo que estos días afrontar la primera 'Ventana FIBA' de clasificación para el Mundial de 2027 ante Dinamarca y Georgia, y advirtió que dado el poco tiempo le parece "más importante crear una buena atmósfera y hacer un grupo unido" dentro de un equipo que espera que juegue "bien" y sea "valiente".
"Es un grupo con los ojos muy abiertos, tratando de escuchar absolutamente todo lo nuevo que se van a encontrar. Es una etapa nueva y hay gente con mucha ilusión y un equipo lleno de ilusión y de ganas de hacer las cosas bien, que realmente están encantados con formar parte de la selección. Realmente para mí eso es un acicate también para que todos nos empleemos a fondo", señaló Chus Mateo a los medios antes del primer entrenamiento este lunes en Guadalajara en declaraciones facilitadas por la FEB.
El preparador madrileño no quiso darle importancia al poco tiempo para hacer llegar sus ideas lo antes posible a un bloque nuevo de jugadores. "Todos tenemos el tiempo que tenemos y hay que hacer jugar a este equipo lo mejor que podamos en poco tiempo", admitió, asegurando que "no es una tarea fácil". "Hay que resumir mucho y hay que intentar hacer muchas cosas, algunas importantes en muy poco tiempo, pero intentaremos hacerlo", subrayó.
"Pero sobre todo creo que es más importante crear una buena atmósfera y hacer un grupo unido nos puede ayudar a poder sacar determinados momentos de dificultad y salir adelante en momentos complicados. Y eso para mí es ahora mismo lo más importante, hacer que este grupo tenga una buena química, que encuentre apoyo cada jugador en sus compañeros y que al final funcionemos como un todo, sabiendo que de los 16 convocados hay 14 clubes distintos, con lo cual ahora van a comenzar a conocerse como equipo", añadió.
A nivel deportivo, a Mateo le gustaría que su selección sea "un equipo que comparte el balón, capaz de generar ventajas desde la 'pintura', altruista, que sea capaz de colaborar, adelante y atrás, que sea valiente y que en definitiva juguemos bien al baloncesto porque jugando bien tenemos las posibilidades de ganar", remarcó.
ALBERTO DÍAZ: "EL EQUIPO ESTÁ PREPARADO"
Por su parte, el base Alberto Díaz, uno de los veteranos, reconoció que este "es un ciclo nuevo", pero confesó que "la ilusión es la misma". "Cuando venimos aquí es un extra para nosotros, es algo muy bonito de vivir, de disfrutar, de competir, así que las ganas y la ilusión son las mismas, incluso más", comentó.
"Es especial, estas llamadas siempre son especiales, son bonitas, se agradecen mucho por la ilusión que supone. Estar en otras 'Ventanas', con los compañeros, con un nuevo ciclo, un nuevo entrenador, siempre es ilusionante y esperemos que sean muchos más", remarcó el jugador del Unicaja.
El andaluz también sabe que "el reto es muy grande", pero que el equipo está "con muchas expectativas de hacerlo". "Creo que el equipo está preparado. La gente viene con muchas ganas, tenemos ganas de hacerlo bien, de demostrar que somos un equipo muy sólido, así que estamos preparados para ello", declaró.
"Por supuesto que se puede ganar, pero tenemos que tener en cuenta que todas las selecciones cada vez tienen un nivel superior, ya vimos en la anterior 'Ventana' lo que nos costó clasificarnos para el EuroBasket, entonces sabemos que no va a ser nada fácil, pero confiamos en nosotros y sabemos que tenemos que poner a España arriba y estamos seguros de que lo vamos a conseguir", sentenció Díaz.