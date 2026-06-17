España firma el pleno y saca billete para la Copa de Europa de 3x3 - FEB

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto 3x3 completó este miércoles el pleno de victorias y ganó el PreEuropeo de Bucarest para acceder a la Copa de Europa que tendrá lugar en Amberes (Países Bajos), del 11 al 13 de septiembre.

Después de superar el martes a Dinamarca (21-6) y a Rumanía (20-12) en el Grupo B, el equipo dirigido por Pedro Meléndez se impuso en la segunda jornada a Grecia, sin necesidad de jugar, y a Austria (21-14). Guim Expósito, Diego de Blas, Iván Aurrecoechea y la novedad de Jaume Zanca formaron la selección española.

El equipo heleno tuvo a dos lesionados en la primera fase y no pudo competir ante España en el partido de cuartos de final. Los de Pedro Meléndez llegaron algo más descansados al choque decisivo, y Aurrecoechea (8 puntos) y De Blas (7) lideraron el triunfo para quedarse con uno de los dos billetes en juego.