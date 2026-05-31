España inicia la defensa del título masculino en la Copa del Mundo 3x3

Selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto 3x3 antes de la Copa del Mundo de Varsovia - FEB

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto 3x3 inicia este lunes la defensa de su título en la Copa del Mundo, que se celebra hasta el próximo domingo en Varsovia, mientras que el combinado femenino afronta una nueva era tras la retirada de Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, nueva seleccionadora de las vigentes subcampeonas olímpicas.

En tierras polacas, los seleccionadores masculinos Pedro Meléndez y Raúl Fernández apostarán por los cuatro hombres que ya conquistaron hace un año el oro en Mongolia -donde doblegaron a Suiza (21-17) en la final- y que se colgaron la plata en la Champions Cup de hace poco más de dos meses.

Así, Carlos Martínez (Valencia Basket 3x3), Guim Expósito (DeQing), Diego de Blas (Fuengirola 3x3) e Iván Aurrecoechea (Valencia Basket 3x3)volverán a ser el cuarteto español.

España está encuadrada en el Grupo A junto a Serbia, Austria, Australia y Madagascar. El combinado nacional debutará el 1 de junio ante el combinado oceánico y se medirá ese mismo día a los balcánicos, mientras que el 3 de junio cerrará la fase de grupos frente a los centroeuropeos y los africanos. El primer clasificado accederá directamente a cuartos de final y el segundo y tercero disputarán una eliminatoria previa.

Por su parte, Sandra Ygueravide, nueva seleccionadora, dirigirá junto a Marta Montoliú un equipo renovado tras las retiradas de la propia Ygueravide y Vega Gimeno. Aún así, estará una de las subcampeonas olímpicas, Gracia Alonso de Armiño, mientras que se perderá la cita Juana Camilión, que había sido preseleccionada.

Ceci Muhate, Alba Prieto y Txell Alarcón completarán el equipo, que tratará de mejorar la actuación realizada en Ulán Bator, donde se despidió de sus opciones al caer en cuartos de final ante Canadá (11-10).

En el torneo femenino, España será segunda cabeza de serie, sólo por detrás de Países Bajos, actual campeona de Europa y mundial. Está encuadrada en el Grupo B junto a Estados Unidos, Mongolia, Hungría y Australia. Debutará el martes 2 ante Hungría y después se enfrentará a Mongolia, Hungría y Australia.

En categoría masculina será la cuarta participación de los españoles, en busca de conquistar una nueva medalla tras el oro del pasado año, mientras que en el torneo femenino España nunca ha subido al podio, con un cuarto y dos quintos puestos en nueve participaciones.