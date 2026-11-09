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España inicia ante República Checa su ruta hacia el Eurobasket 2027

La selección femenina arranca en Oviedo la fase de clasificación en un duelo marcado por bajas y el posible debut de Blanca Millán

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto inicia este martes en el Palacio de los Deportes de Oviedo (20.30 horas) ante la República Checa su andadura en la fase de clasificación para el Eurobasket 2027, en una Segunda Ronda en la que el conjunto dirigido por Miguel Méndez abrirá la primera 'ventana' ante las checas para medirse después con Bulgaria y Croacia.

España busca un triunfo inaugural ante su público, en la capital asturiana, en un choque adelantado un día respecto a la fecha inicial debido a la convocatoria de huelga general prevista para el miércoles 11 de noviembre con la voluntad de tener un lleno en el feudo y facilitar un gran ambiente que ayude a 'La Família' a abrir de la mejor manera esta fase.

El torneo continental, que se celebrará de manera conjunta en Bélgica, Finlandia, Lituania y Suecia entre el 16 y el 27 de junio de 2027, reparte doce plazas entre las 24 selecciones participantes en esta segunda y definitiva fase, en la que España peleará por una de las dos primeras posiciones del grupo para asegurar su billete continental antes de afrontar sus siguientes compromisos a domicilio frente a Bulgaria (14 de noviembre) y Croacia (17 de noviembre).

Para esta primera cita, Méndez ha tenido que reestructurar su convocatoria tras sufrir dos ausencias obligadas por lesión. La pívot Lola Pendande ha ocupado la plaza de Marta Suárez (Valencia Basket), mientras que la jugadora del AzulMarino Palma Blanca Millán ha entrado a última hora en sustitución de Elena Buenavida, aquejada de molestias físicas.

El grupo está liderado por la capitana Alba Torrens y cuenta con otras seis medallistas de bronce del último Mundial --Raquel Carrera, Maite Cazorla, Paula Ginzo, Iyana Martín, Mariona Ortiz y Helena Pueyo--, además de Txell Alarcón, María Araújo, Aina Ayuso, Irati Etxarri y Andrea Vilaró.

Por su parte, la selección checa aterriza en la capital asturiana con una expedición mermada en la posición de base, al no poder contar con Gabriela Andelová --baja por motivos personales-- ni con Eliska Joklová, quien no ha viajado por acuerdo con el cuerpo técnico para dosificar su carga física. Tampoco estarán por problemas físicos Julia Reisingerová y Emma Cechová, sumadas a la retirada internacional de Alena Hanusova.

El técnico checo, Martin Basta, ha desplazado a doce jugadoras encabezadas por la capitana Natália Stoupalová y la veterana Petra Holesínská, dando entrada a las debutantes Aneta Kytlicová y Lucie Svatonová. En la previa, Basta ha admitido que afrontan un choque "nada fácil" con apenas una sesión de entrenamiento, aunque ha asegurado que darán su "máximo esfuerzo" para lograr el mejor resultado posible. El checo podría articular un quinteto más dinámico con la base del BAXI Ferrol Karolina Sotolová al mando, acompañada en el perímetro por Holesínská y Veronika Vorácková (Casademont Zaragoza).

El histórico de enfrentamientos directos favorece con claridad al combinado español, que se ha impuesto en diez de los catorce duelos disputados entre ambas selecciones por cuatro triunfos checos. El precedente más reciente se produjo en los cuartos de final del Eurobasket 2025, donde la selección española logró una trabajada victoria por 88-81.

Con el respaldo del Palacio de los Deportes ovetense, donde las entradas adquiridas siguen siendo válidas tras el cambio de fecha, la selección española pretende hacer valer su jerarquía histórica y el impulso de su bloque principal para dar el primer paso firme hacia la cita continental de 2027.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Cazorla, Pueyo, Torrens, Ginzo y Carrera --posible quinteto inicial--; Ortiz, Ayuso, Martín, Alarcón, Vilaró, Millán, Araújo, Etxarri y Pendande.

REPÚBLICA CHECA: Sotolova, Holesinska, Vorackova, Stoupalova y Kalna --posible quinteto inicial--; Fucikova, Zeithammerova, Pospisilova, Kytlicova, Malikova, Svatonova y Koucka.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Oviedo.

--HORA: 20.30 horas/TDP y RTVE Play.