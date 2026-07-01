Archivo - Alvaro Cárdenas anota una bandeja en el Dinamarca-España de la primera fase de la clasificación para el Mundobasket de 2027 - FEB - Archivo

España quiere seguir asentando la filosofía Chus Mateo

La selección recibe en la Caja Mágica a Dinamarca en busca de seguir perfecta en la primera fase hacia el Mundobasket 2027

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto se medirá este jueves (19.00 horas/Teledeporte) a Dinamarca en la penúltima jornada de la primera fase de la clasificación para la Copa del Mundo de Catar el año que viene, con el objetivo de seguir invicta y de dar pasos adelante en lo que quiere implantar el seleccionador Chus Mateo, con refuerzos para esta 'ventana FIBA'.

España ha arrancado del mejor modo posible la 'era Mateo' y este camino hacia el próximo Mundobasket, sumando pleno de victorias en sus cuatro primeros partidos, y ahora espera mantener esa buena dinámica en casa ante el combinado danés y en la siempre compleja visita a Georgia del próximo domingo.

La doble campeona del mundo ya tiene su billete para la segunda fase, donde se topará con Grecia, Montenegro y Portugal, pero los resultados con los rivales de tu grupo que la acompañen cuentan, por lo que no puede tomarse estos dos choques con demasiada relajación de cara a tener un buen colchón para un nuevo grupo que se definirá entre agosto, noviembre y octubre ya de 2027.

Chus Mateo llega a esta 'ventana' con refuerzos que pueden elevar el buen nivel ya ofrecido anteriormente. Así, aunque no ha podido tener a su mejor NBA, Santi Aldama, ni al prometedor Aday Mara, el seleccionador ha mantenido a parte del bloque con el que inició esta etapa en el banquillo de 'La Familia', y esta vez, por las fechas de juego, ha podido llamar a jugadores de equipos de la Euroliga como los campeones de Europa Willy Hernangómez, Darío Brizuela, Joel Parra y Jaime Pradilla.

A ellos se unen dos jóvenes que juegan en Estados Unidos como el alero Hugo González, que ha pasado su primer año en la NBA con los Boston Celtics, y el base Mario Saint-Supéry, que está su etapa universitaria y que estuvo en el pasado Eurobasket. También, tras no poder estar en febrero por lesión, vuelve otro campeón de Europa como el base Alberto Díaz.

Un equipos de buen nivel donde la problemática principal es, además de la habitual poco tiempo que tiene el seleccionador para preparar los partidos y plasmar sus conceptos, los diferentes estados de forma en los que han llegado sus jugadores ya que no todos han acabado sus respectivas temporadas al mismo tiempo. Para este partido, Chus Mateo ha descartado a Oriol Paulí y Ferran Bassas.

De todos modos, y con el calor de la afición de la Caja Mágica, la tetracampeona de Europa parte como clara favorita ante una Dinamarca, que fue el rival con el que seleccionador español se estrenó en el banquillo del combinado nacional y al que batió en Farum de forma solvente por 64-74.

La selección danesa está virtualmente eliminada de la carrera por uno de los tres billetes del grupo ya que todavía no ha sumado ninguna victoria y necesita ganar los dos que le restan ante España y Ucrania, levantando además a los ucranianos un +17, aunque no le podría valer si Ucrania gana este jueves a Georgia. Los 'Euroliga' Iffe Lundbreg y Shavon Shields serán las mejores armas visitantes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Díaz, Saint-Supéry, Cárdenas, Brizuela, Alonso, Parra, Pradilla, González, Hernangómez, Oriola, Yusta y Almansa.

DINAMARCA: Dibba, Moller Engelhardt, Erikstrup, Heede-Andersen, Jensen, Jukic, Klussmann, Knudsen, Kristensen, Larsen, Lundberg, Berg, Shields, Uagboe y Vogel.

--ÁRBITROS: Krejic (SLO), Grigioni (ITA) y Marziali (ITA).

--PABELLÓN: Caja Mágica.

--HORA: 19.00/Teledeporte-#Vamos.