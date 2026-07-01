Chus Mateo: "Me preocupa el partido de Dinamarca, los cambios de banquillos son cosas que pasan"

Archivo - Chus Mateo habla con los jugadores durante un entrenamiento de la selección española contra Ucrania en el clasificatoria para el Mundial de Catar 2027 - FEB - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, no está "preocupado" por los posibles cambios de banquillos en el baloncesto nacional, que son cosas que pasan, ni por la posible marcha de su ayudante Paco Redondo al Real Madrid, ya que está centrado en el "partido importante" contra Dinamarca, en el que buscan "la quinta victoria y estar cada vez más cerca" del Mundial de Catar del próximo año.

"A mí lo único que me preocupa ahora mismo es el partido de mañana. Son circunstancias que pueden suceder en un momento determinado porque los rumores de supuestos cambios de banquillos son cosas que pasan. En nuestro deporte, por desgracia, todos lo hemos vivido, pero lo mejor para todos es que nos centremos en el partido de Dinamarca", declaró ante los medios sobre el posible regreso de Paco Redondo al Real Madrid junto a Pedro Martínez, en la previa del duelo ante Dinamarca de clasificación al Mundobasket 2027.

El técnico madrileño insistió en que el equipo debe estar "centrado" y pidió "que no haya lesiones". "Que también preste la atención que merece ese partido que es lo que realmente nos preocupa. La vida de los deportistas va dando muchas veces cambios de timón e itinerario que son impredecibles. Lo que venga vendrá. Es parte de nuestro camino", añadió.

Para Chus Mateo, las informaciones del mercado de fichajes, son algo "normal e inevitable" y sabe que los jugadores tienen sus "problemáticas individuales", mientras no suponga una falta de concentración en esta 'ventana'.

"Es obvio que puede haber factores que distraigan en un momento determinado, pero que sea lo menos posible, porque de lo que se trata es de que en esta semana, donde se pide la máxima concentración, se gane a Dinamarca", agregó.

El partido contra el conjunto danés es "muy importante", por lo que espera transmitir el valor de conseguir una victoria más ante este rival "aguerrido". "Buscamos la quinta victoria y estar cada vez más cerca. Dinamarca nos va a poner muchas trabas en las cosas difíciles y nosotros tenemos que estar tranquilos para madurar el partido y ser capaces de llevarnos a la victoria", reconoció el técnico.

Mateo admitió que esta 'ventana' es "rara" por "la disparidad" de ritmos competitivos en la plantilla. "Es obvio que los jugadores con estados de forma diferente no todos pueden llegar de la misma manera al final de temporada. Han tenido mucha carga de partidos, otros no tantos partidos durante el año. Entonces, tenemos que intentar acoplar eso", dijo.

"Vamos a tratar hacer un buen entrenamiento para que seguir preparándonos lo mejor posible. Mañana pensaremos en cómo afrontar el partido con un plan de partido en el que todo el mundo pueda saber a qué queremos jugar y luego por la tarde ejecutarlo bien y ser capaces de ganar Dinamarca", añadió un Mateo que avanzó que tiene "presente la alternativa de rotar".