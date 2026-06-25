El español Baba Miller, elegido con el número 36 del 'draft' por Los Ángeles Clippers. - LOS ÁNGELES CLIPPERS

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alero español Papa Ababacar 'Baba' Niang Miller, de 22 años y 2,11 metros de altura, ha sido elegido con el número 36 por Los Ángeles Clippers en el 'draft' de la Liga profesional de baloncesto estadounidense, la NBA, según anunció esta madrugada la franquicia angelina.

Los Clippers seleccionaron al alero de la Universidad de Cincinnati, donde disputó 31 partidos y promedió 13,0 puntos, 10,3 rebotes y 3,7 asistencias, con un 52,9 por ciento de acierto en tiros de campo, en la temporada pasada.

"Baba es un alero atlético y habilidoso, con gran envergadura y buen sentido del juego. Es un excelente pasador, finalizador y reboteador, además de un defensor versátil", afirmó Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers.

El alero español lideró la conferencia Big 12 de la Liga universitaria (NCAA) en rebotes y se convirtió en el primer jugador desde Oscar Robertson (1959-60) en liderar a Cincinnati en puntos, rebotes y asistencias. Por ello, Miller fue incluido en el segundo equipo ideal de una de las conferencias más importantes de la NCAA y en el equipo de novatos de la Big 12.

Nacido en Mallorca, Miller jugó en las categorías inferiores del Real Madrid y es uno de los 'Golden Boys' que se proclamó campeón del mundo sub-19 con la selección española en 2023.

Miller se une así a Aday Mara y Sergio Larrea, que jugarán en Oklahoma y los Mavericks, como los tres españoles elegidos este miércoles y jueves en la 'lotería' del draft para la próxima temporada 2026-27 en la NBA.

"Es una gran oportunidad y depende mucho de lo que hagamos con ella. Eso va a determinar lo bueno que vamos a ser en el futuro. Tenemos mucho que demostrar, pero es un gran paso hacia el futuro", comentó Miller tras el anuncio de su elección por los Clippers.