Euroliga expone en la UE su "visión estratégica" y sus "ideas sobre los desafíos actuales"

Paulius Motiejunas (izda) junto a Glenn Micallef en la sede de la UE en Bruselas - EUROLEAGUE BASKETBALL

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Euroliga, encabezada por su director ejecutivo Paulius Motiejunas, se reunió el pasado jueves con el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, en la sede de la Unión Europea en Bruselas, de cara a informarle sobre sus competiciones y planes estratégicos de futuro, en un momento clave para sus competiciones por el aterrizaje previsto para 2027 del proyecto de la NBA y la FIBA en el Viejo Continente.

Según informó Euroliga este lunes en un comunicado, durante esta reunión, su delegación informó a Micallef "sobre las últimas novedades" de las competiciones que organiza (Euroliga, la EuroCup y la Adidas NextGen Euroliga Sub-18) y también le detalló "la visión estratégica de la organización para los próximos años, con especial atención a la expansión de su alcance e impacto en mercados europeos clave como Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros".

"La reunión brindó la oportunidad de un profundo intercambio sobre el papel del baloncesto en el modelo deportivo europeo, destacando su fuerte impacto en la comunidad y su reinversión, su continuidad y credibilidad competitiva, así como la retención y reinversión de valor en Europa", añadió la Euroliga.

Paulius Motiejunas y Glenn Micallef también aprovecharon el encuentro para "intercambiar ideas sobre los desafíos actuales que enfrentan el baloncesto y el deporte europeo", coincidiendo "en la necesidad de mantener una estrecha colaboración y un diálogo abierto para mejorar todo el ecosistema del baloncesto, impulsar el crecimiento futuro del deporte y mantenerse fieles a los valores y la identidad del deporte europeo".

"Euroleague Basketball, en nombre de sus clubes participantes, agradece al Comisionado Micallef y a su equipo su disponibilidad y apertura, así como su firme voluntad de desempeñar un papel activo en el fortalecimiento del baloncesto europeo", sentenció el organismo.