La FEB y HM Hospitales renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2029

Renovación del acuerdo entre HM Hospitales y la FEB, con la presencia de Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, y el doctor Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, demás del exjugador Fernando Romay y el seleccionador español Chus Mateo. - DSG / HM HOSPITALES

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y HM Hospitales renovaron este martes su acuerdo de patrocinio hasta el año 2029 para que el grupo hospitalario siga siendo el Proveedor Médico Oficial de todas las selecciones nacionales y que estas puedan trabajar con "una tranquilidad absoluta" en lo que se refiere a temas de salud.

"Cuando se renueva un acuerdo es porque las partes estamos en la misma línea y eso es muy buena noticia. Tenemos un reto hasta el 2029 y quiero agradecer el compromiso, cercanía y sensibilidad que siempre tiene HM Hospitales con la FEB. El poder cuidar de nuestras seleccciones y tener un equipo médico como este es una tranquilidad absoluta cuando eres deportista de alto nivel y sabemos que su respuesta es profesional y rápida", celebró Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, tras presentar el acuerdo en el CUHMED, el centro universitario de HM Hospitales.

La dirigente recordó que "el baloncesto tiene la responsabilidad de dejar un legado" y espera dejar uno "social en hábitos saludables y prevención" cuando termine el Eurobasket que acogerá Madrid en 2029. "No hay mejor socio que HM Hospitales y estoy convencida de que vamos a seguir creando proyectos, estamos a vuestra disposición", añadió.

También el acuerdo impulsará la formación académica de los jugadores y jugadoras, algo en lo que desde su organismo están "implicados" porque deben "sentirse bien y no sólo pensar en el baloncesto". "La formación es más fácil que en mi época, hay más opciones y tenemos que motivar e ilusionar en que deben formarse para luego ayudar a su desarrollo profesional y personal", advirtió.

Por su parte, el Doctor Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, apuntó que con la FEB les une "el concepto de la red". "En el baloncesto es clara y lo que simboliza en nuestro caso es que nuestros centros trabajan como uno solo. Quiero dar las gracias a la FEB y su presidenta la confianza depositada para seguir siendo el Proveedor Médico Oficial de todas sus selecciones. Es un orgullo renovar y consolidar una relación sólida y coherente en los valores de ambas instituciones", subrayó.

"Somos poco de patrocinar y cuando lo hacemos es porque podemos aportar algo realmente a la sociedad. Hemos pedido hacer mas cosas que van a generar ese propósito de mejorar un poco la vida de la gente y la salud de las personas", añadió.

El Doctor Abarca detalló que con este acuerdo las selecciones españolas contarán con cobertura sanitaria integral, poniendo a su servicio a sus profesionales, red asistencial y recursos diagnósticos, y que tratarán de seguir impulsando iniciativas "de gran calado social" como las de 'Dona vida, salva vidas', 'Minutos de vida' o las 'Kids Zone' de algunos de sus centros. "Reflejan que esta alianza contribuye de forma activa a mejorar la salud de la población y a concienciar. El deporte también previene y la prevención es clave para una mayor calidad y esperanza de vida", apuntó.

"En los próximos años vamos a poner a servicio de la FEB todo lo que somos y nuestra tecnología y apuesta por la innovación. También el CUHMED para la formación de deportistas de alto rendimiento para que puedan cursar carreras de Ciencias de la Salud aportando becas y potenciar así que puedan hacer una labor dual de estudiar y entrenar", prosiguió.

Finalmente, no olvida que en el 2029 habrá un Eurobasket en Madrid y en el que les resultado "muy ilusionante" colaborar, algo que ya hicieron durante el paso en noviembre de 2025 de la NFL. "Nos parece un sueño participar y tenemos esa mirada hacia ese momento con la idea de seguir renovando la colaboración, intentaremos aprovecharlo al máximo", deseó Abarca.