Shavon Shields, en un partido con el Fenerbahçe. - Sara Angelica / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha perdido en casa este martes por 77-83 frente al Fenerbahçe Tarfin durante la jornada 14 de la fase regular de la Euroliga 2026-27, sufriendo la inspiración ofensiva de Shavon Shields, en especial con los triples, y viéndose remontado tras un mal cuarto periodo.

En el Palau Blaugrana, el arranque de partido fue dubitativo para ambos equipos hasta que Shane Larkin aceleró a los visitantes con un triple que situó el 1-7; Justin Minaya contestó desde el perímetro y Will Clyburn de inmediato también la clavó de tres puntos, poniendo el 4-10. No obstante, el Barça dispuso sobre la cancha a su unidad 'B' y volteó el marcador.

Minaya lideró en ataque esa reacción azulgrana junto a Stanley Umude y el primer cuarto acabó 28-21, tras una internada de Joel Parra marca de la casa. Pero el Fenerbahçe encontró cómo encarar la defensa rival al inicio del segundo periodo, donde firmó un 0-10 de parcial. Parra lo truncó y el conjunto catalán poco a poco recuperó el terreno perdido en el marcador.

Dos acciones seguidas de Justin Robinson colocaron al Barça por delante (40-36) y Sarunas Jasikevicius, entrenador del equipo turco, pidió tiempo muerto para intentar cortar esa racha; estrategia irregular porque Shavon Shields cometió rápidamente una falta en ataque y en otra posesión Larkin perdió el balón, enmendándolo él mismo con un triple posterior.

Eso sí, la última jugada positiva fue del Barça con un triple lejano de Minaya, que llevó el partido al descanso con 45-39 y fue el germen de una dinámica alegre para los locales en la reanudación. Tyrese Martin estiró a nueve puntos esa renta y más tarde Umude la aumentó hasta el 55-44 gracias a un triple desde la esquina, con asistencia de Juan Núñez a la carrera.

Cuando el partido amagaba con romper, Shields anotó dos triples en un tercer periodo gris en general, sin moverse el marcador (61-53) en casi minuto y medio al final. Demasiados errores en dos conjuntos que aspiran a jugar 'playoffs', a lo que siguió un comienzo de cuarto cuarto ideal para el Fenerbahçe, con un taponazo de Dwight Powell y más triples de Shields.

Los pupilos de Aleksander Sekulic se habían frenado en seco, mientras que el Fenerbahçe sacaba provecho a su jugador más inspirado en ataque. Un tiro libre de Olivier Nkamhoua puso el fugaz 62-62 y Shields asestó otra canasta desde perímetro justo antes de Núñez fallase un tiro y facilitase un nuevo ataque visitante, con premio para la canasta de Larkin a tablero.

Contrariado, el Barça perdió el balón a la vuelta de un tiempo muerto por 3 segundos de Nkamhoua en zona. Esos fallos daban vuelo a un 'Fener' subido a lomos de Larkin. Para replicar, Umude emergió y un triple suyo situó el 69-71 en un momento duro, seguido de ataques malos en ambos aros y que evidenciaron que los nervios subían conforme el reloj se gastaba.

Robinson con una bandeja devolvió el empate (71-71) y Shields contestó con su mejor arma de esta noche, el triple. El Barça echaba de menos a sus actores secundarios, como por ejemplo a un Darío Brizuela negado en ataque y cuyo tiro fallado a continuación dio oportunidad de contragolpe a los de 'Saras' Jasikevicius; y ellos, letales, abrieron la brecha hasta el 71-76.

La esperanza culé, en crisis, creció cuando Johnny Juzang fue héroe y villano en tiempo récord, con tapón en defensa y luego con una falta en ataque quizá evitable. Umude solo aprovechó un tiro libre, pero un triple errado por Shields oxigenó al Barça para el desenlace, sobre todo tras una falta de Powell; Umude ahí sí metió sus dos tiros libres (74-76).

El marcador del Palau estaba en un puño, Larkin fue objeto de falta y tampoco erró desde la línea de personal, estableciendo el 74-78 y dejando 18.2 en el cronómetro. Y aunque el Barça tenía tiempo para montar un tiro, se lo jugó Brizuela dese lejos y apenas tocó el aro; Talen Horton-Tucker cazó ese rebote, recibió falta y puso más distancia con los tiros libres.

A la desesperada, Tyrese Martin consiguió un triple (77-80) que no hizo sino alargar la agonía de un Barça desinflado. Para colmo, Umude cometió una 'throw-in foul' que le dio tiro libre extra a Shields, autor luego de un mate que puso la guinda al triunfo turco. Balance de 9-5 tienen ahora los de Jasikevicius, mientras que los culés lucen balance de 8-6.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 77 - FENERBAHÇE, 83 (45-39, al descanso).

--EQUIPOS:

BARÇA: Robinson (12), Brizuela (2), Minaya (13), Nkamhoua (3) y Parra (4) --quinteto inicial--; Núñez (5), Ubal (1), Balcerowski (6), Umude (18) y Martin (13).

FENERBAHÇE: Larkin (19), Shields (26), Horton-Tucker (11), Clyburn (7) y Powell (2) --quinteto inicial--; Bingham (-), Juzang (6), Sanli (3), Baldwin IV (5) y Sargiunas (4).

--PARCIALES: 28-21, 17-18, 16-14 y 16-30.

--ÁRBITROS: Hordov, Konstantinovs y Kardum. Eliminaron por faltas personales a Sanli y Powell en el Fenerbahçe.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.