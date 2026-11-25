FIBA y DAZN lanzan BasketballTV para reunir el baloncesto internacional en una única plataforma - FIBA

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la plataforma de entretenimiento deportivo DAZN han presentado este miércoles BasketballTV, un nuevo servicio oficial de retransmisión bajo demanda ('OTT') que reúne en un mismo espacio las principales competiciones internacionales de selecciones y una amplia oferta de ligas nacionales de todo el mundo, disponible exclusivamente a través de la aplicación de DAZN.

Según ha informado la compañía en un comunicado, esta plataforma nace como una evolución de Courtside 1891 --cuyos actuales suscriptores serán transferidos de forma automática manteniendo el precio y ganando acceso a nuevas competiciones-- e incorpora funcionalidades como la opción 'multiview' para seguir varios encuentros de forma simultánea, la descarga de partidos, marcadores en directo y estadísticas.

En el catálogo de selecciones destacan las retransmisiones en directo de las copas del mundo masculina y femenina, los torneos preolímpicos y los campeonatos continentales, arrancando con la quinta ventana de los clasificatorios para el Mundial de Catar 2027, que se disputa del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2026, además de incluir competiciones de clubes como la Basketball Champions League, la Liga Endesa española, la Betclic Élite francesa, la Liga Betclic portuguesa, la Super League Basketball británica y la Superliga de Turquía.

El lanzamiento se enmarca en la estrategia de expansión global de DAZN tras la reciente adquisición de BASKET.TV en Latinoamérica, que emite cerca de 4.900 partidos por temporada en seis países, y los acuerdos alcanzados para la NCAA y las cadenas regionales de la NBA.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, ha subrayado que este nuevo espacio refleja el "compromiso compartido de acercar este deporte al público de cualquier lugar", mientras que el director ejecutivo de DAZN Group, Shay Segev, ha destacado que se trata de un "avance fundamental" para construir el hogar global del baloncesto.