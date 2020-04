Fichajes fallidos: De estrellas del 'draft' a estrellados en la NBA

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junto con los 'Playoffs' y el 'All Star', el 'draft' es el otro punto cumbre de la temporada en la NBA. De un plumazo se resuelve el destino de todas las grandes promesas de una generación y franquicia decaídas acuden al evento soñando con capturar una estrella en ciernes que cambie sus perspectivas de futuro. Es un momento muy delicado donde se toman decisiones siempre fundamentales. Y en ocasiones, catastróficas. Repasamos los peores números uno que se han visto en mejor liga del mundo.

1) Greg Oden (2007, Portland Trail Blazers). "Soy el mayor fracaso en la historia de la NBA". Que el propio Oden opinara eso de sí mismo ilustra a la perfección que su elección esté considerada uno de los mayores fiascos de la historia. Procedente de Ohio State, estaba llamado a ser el gran dominador del juego interior en la liga, pero las lesiones apenas le permitieron jugar 105 partidos como profesional en los que promedió 8 puntos y 6 rebotes. Los Blazers lo eligieron por delante de Kevin Durant, un muchacho escuálido de Texas que ahora tiene dos anillos y un premio MVP. Por detrás también salieron Al Horford, Mike Conley, Joakim Noah o dos españoles: Rudy Fernández (24º, Phoenix Suns) y Marc Gasol (48º, Los Angeles Lakers).

2) LaRue Martin (1972, Portland Trail Blazers). Los Blazers cargan con el sambenito de ser la franquicia con peor ojo en la historia del 'draft' y LaRue Martin es otro de los motivos importantes. Este imponente pívot prometía tras su arrollador paso por la Universidad de Loyola en Chicago, pero apenas jugó cuatro años en la NBA en los que firmó 5 puntos y 4 rebotes por encuentro. Los Buffalo Bills eligieron en el número dos al brillante Bob McAdoo, MVP en 1975, aunque la verdadera pepita de oro se escondía en el número 12, posición en la que salió Julius Earving. El 'Doctor J', uno de los mejores jugadores de la historia, fue elegido por Milwaukee Bucks, donde nunca llegó a jugar.

3) Anthony Bennett (2013, Cleveland Cavaliers): el primer número uno canadiense en la historia del 'draft' también hizo honores para figurar en esta lista. Procedente de la Universidad de Nevada, las suspicacias de los analistas se confirmaron en cuanto llegó a la NBA. Tardó meses en lograr su primer 'doble-doble' y los Cavaliers se lo quitaron encima al siguiente verano. Jugó en cuatro equipos en cuatro años, siempre firmando números muy discretos, y en 2017 se mudó a Europa para enrolarse en el Fenerbahce, donde tampoco triunfó. Los últimos años ha competido en la Liga de Desarrollo, buscando sin suerte una nueva oportunidad en la NBA. En el número 15 de aquel 'draft', los Bucks demostraron su excelente intuición pescando a Giannis Antetokounmpo, el vigente MVP.

4) Michael Olowokandi (1998, Los Angeles Clippers). El pívot británico-nigeriano venía de ser una fuerza de la naturaleza en la Universidad del Pacífico y los Clippers se decidieron por él para dominar los aros. No logró la confirmación, pero al menos tampoco tuvo las carrera desastrosa de otros números uno: jugó 500 partidos en la NBA promediando 8 puntos y 7 rebotes. Sin embargo, lo flagrante de este caso es la lista de jugadores que salieron después de él, donde aparecen históricos como Vince Carter (5, Golden State Warriors), Dirk Nowitzki (9, Milwaukee Bucks) o Paul Pierce (10, Boston Celtics).

5) Joe Smith (1995, Golden State Warriors). En la Universidad de Maryland, este polivalente jugador interior había firmado más de 20 puntos y 10 rebotes por partido, un poderío que convenció a los Warriors para decantarse por él. Su carrera fue larga y disputó más de 1.000 partidos, pero tan azarosa que le llevó a jugar en 12 equipos diferentes y casi siempre adoptando un rol secundario. Jerry Stackhouse (3, Philadelphia 76ers), Rasheed Wallace (4, Washington Bullets) y, sobre todo, Kevin Garnett (5, Minnesota Timberwolves) fueron unas elecciones mucho más acertadas.

BONUS: Sam Bowie (1984, Portland Trail Blazers). Completamos el particular 'maleficio' de los Blazers con una elección que no fue número uno, pero que se puede considerar el fallo más garrafal de toda la historia. Después de que Houston Rockets abrieran la noche seleccionando al gran Hakeem Olajuwon, la franquicia de Oregon tenía en su mano la segunda elección y un ramillete de nombres espectaculares (a posteriori, claro) como Michael Jordan, Charles Barkley o John Stockton. El elegido fue Sam Bowie, un pívot castigado por las lesiones que ha pasado al recuerdo colectivo por ser elegido antes que 'Air' Jordan y no por su discreto rendimiento durante 11 temporadas.