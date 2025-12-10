Galbiati: "El Real Madrid es una potencia de la Euroliga, pero tenemos que jugar a nuestro estilo"

El entrenador italiano, Paolo Galbiati, durante un encuentro. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, tiene claro que el Real Madrid, su rival este jueves en la Euroliga, "es una potencia" de la máxima competición continental, por lo que su equipo tendrá que proponer su "estilo" siendo "efectivos en defensa" en un partido donde confirmó la baja de Tadas Sedekerskis "durante mucho tiempo".

"El Real Madrid es una potencia de la Euroliga, con una gran plantilla y una leyenda como entrenador, pero tenemos que jugar con nuestro estilo, porque ellos juegan lo opuesto", manifestó el técnico italiano en unas declaraciones en vídeo facilitadas por el conjunto vasco.

Galbiati destacó el "ritmo lento con paciencia" al que juega el equipo de Sergio Scariolo que trata de "aprovechar el físico". "Juegan mucho en el poste bajo. Nosotros queremos jugar con nuestro estilo, correr, compartir el balón y ser efectivos en defensa tanto como podamos", señaló el italiano.

Sobre el estado de sus jugadores, confirmó que el lituano Tadas Sedekerskis será baja "durante mucho tiempo" por sus problemas de tobillo que le han obligado a pasar por el quirófano. "Veremos con Trent (Forrest), pero el resto, por ahora, está bien", añadió.

"El equipo está bien. El ambiente ha sido bastante bueno. Estamos pidiendo mucho a los jugadores, mucho esfuerzo y energía, especialmente a los hombres grandes, porque ahora solo tenemos cuatro jugadores, pero ellos respondieron de manera correcta", sentenció el técnico baskonista, que insistió en que están "listos" para el encuentro de Euroliga.