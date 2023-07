Garbajosa: "El nivel será tremendo, pero somos los campeones del mundo y de Europa"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, aseguró este miércoles que "no es bueno pecar de venirse arriba demasiado ni de ser demasiado humilde", en un Mundobasket en el que el nivel "será tremendo y extraordinario" con rivales que "asustan", aunque recordó que el equipo español es el actual campeón del mundo y de Europa.

"No es bueno pecar de venirte arriba demasiado ni de demasiada humildad. Somos campeones del mundo y de Europa, eso no nos da dos puntos antes de empezar el partido. Ya lo ha dicho Scariolo, estamos en un periodo de reconstruir la forma física, el equipo de forma táctica, los valores de cohesión, y veremos hasta donde llegamos", indicó Garbajosa a los medios de comunicación, tras la presentación de la selección en la sede de Endesa en Madrid.

El dirigente, campeón del mundo con la selección en 2006, apuntó que "dentro del Mundial habrá "varios Mundiales", ya que está en juego la clasificación para los Juegos de París 2024 y también "llegar a las medallas". "El camino es larguísimo, el nivel va a ser tremendo, pero nosotros somos los campeones del mundo y de Europa", resaltó.

Garbajosa reconoció que "el análisis de los rivales da susto", poniendo entre las candidatas al título a las "clásicas como Estados Unidos, Serbia, Grecia o Eslovenia", también las "potentísima" Canadá y Alemania, y la "tapada" Letonia, con "un equipo hipercompetitivo". "Veo un Mundial que asusta, el nivel va a ser extraordinario", auguró el presidente.

Finalmente, Garbajosa puso en valor el "gen ganador" que recorre de manera "estructural y no circunstancial" las diferentes selecciones españolas. "No son solo unos valores, es también una manera de trabajar. Hacemos que los niños compitan desde que tienen 10 años, aunque no solo vale ganar. Un parte de ser de 'La Familia' es la competición, saber competir y que representas a tu país. Normalmente, damos más de lo que se espera de nosotros, por ese gen competitivo y de unión", analizó.

"Me ha emocionado ver a Ricky (Rubio), con el esfuerzo que ha hecho, Juancho y Willy (Hernangómez), que vienen a disfrutar del baloncesto. 'La Familia' no es un hasgtahg, es un sentimiento, y están encantados de reunirse siempre", concluyó.