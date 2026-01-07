Un gran Valencia quiere crecer ante un Monaco en racha

Archivo - Sergio de Larrea (Valencia Basket) en un duelo de la Euroliga frente al Barça - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este jueves al AS Monaco en el Roig Arena (20.30 horas) en la jornada 21 de la Fase Regular de la Euroliga, en un exigente duelo directo entre dos equipos instalados en la zona alta de la clasificación y que llegan en un gran momento de forma, con los puestos de privilegio de la Fase Regular en juego y la confirmación de sus aspiraciones como telón de fondo.

El conjunto 'taronja' atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada continental tras enlazar tres victorias consecutivas, dos de ellas en casa frente a Kosner Baskonia (91-81) y Partizán de Belgrado (86-73) y la última este martes a domicilio ante el Estrella Roja (89-106), un triunfo de autoridad con el que confirmó su solidez ofensiva y su madurez competitiva lejos de casa.

En Belgrado, el equipo de Pedro Martínez impuso su ritmo desde el salto inicial y firmó otra exhibición coral que le permitió superar la barrera de los 100 puntos y sumar su decimocuarta victoria en la Euroliga.

Liderado por un brillante Jean Montero, autor de 25 puntos, el Valencia repartió 25 asistencias y contó con hasta cinco jugadores en dobles dígitos, manteniendo la calma tras la reacción local en el tercer cuarto para cerrar un triunfo cómodo y el primero a domicilio ante el equipo serbio en la competición.

Con ese resultado, el Valencia Basket se mantiene segundo en la clasificación, con una victoria más que su rival de este jueves, un AS Monaco que es cuarto y que puede igualarle a 14 triunfos si logra asaltar el Roig Arena. Además, una victoria valenciana unida a un tropiezo del Hapoel IBI Tel Aviv permitiría a los 'taronja' colocarse líderes de esta Fase Regular, en una jornada clave para la parte alta de la tabla.

El equipo monegasco llega también lanzado, con una racha de cuatro triunfos consecutivos ante Partizán de Belgrado (101-84), Barça (74-90), Real Madrid (100-95) y Bayern Múnich (103-77), y con una evidente vocación ofensiva. En tres de esos cuatro encuentros alcanzó al menos los 100 puntos y su peor anotación fue de 90, por lo que el Valencia deberá rozar la perfección defensiva para frenar a uno de los ataques más en forma del torneo.

En ese crecimiento del AS Monaco ha sido clave la adaptación del exblaugrana Nikola Mirotic, cada vez más integrado en el esquema del técnico griego Vassilis Spanoulis. El ala-pívot viene de firmar buenas actuaciones, siendo el mejor valorado ante el Partizán y uno de los más destacados en su regreso al Palau Blaugrana frente al Barça, en un equipo con múltiples amenazas exteriores y una gran capacidad para castigar en transición.

En el apartado físico, el Valencia Basket está pendiente de la evolución de Josep Puerto, que no jugó la pasada jornada, mientras que el AS Monaco podría contar con la baja de Yoan Makoundou, con problemas en la cadera. Con todos esos ingredientes, el Roig Arena acoge un duelo de altura entre dos equipos en plena racha y con mucho más que una victoria en juego.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Montero, López-Arostegui, Moore, Key, Costello, Reuvers y De Larrea.

AS MONACO: James, Okobo, Diallo, Blossomgame y Theis --posible quinteto inicial--; Nedovic, Mirotic, Strazel, Tarpey y Hayes.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Peerandi y Attard.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.