Los Grizzlies de Aldama sufren la remontada de Oklahoma y Hugo González suma minutos en otra victoria

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama ha sufrido esta madrugada con Memphis Grizzlies la remontada del líder del Oeste, Oklahoma City Thunder (116-117), en una jornada NBA en la que Hugo González ha sumado minutos en una nueva victoria de Boston Celtics sobre Toronto Raptors (125-117).

Los de Tennessee, con Jaren Jackson como hombre de referencia (23), se marcharon 19 puntos arriba al descanso, pero no pudieron frenar la reacción de OKC, que de la mano de Jalen Williams, con un 'doble-doble' de 26 tantos y diez asistencias, remontaron una desventaja que llegó a ser de 21 puntos para adjudicarse el triunfo.

Aldama, que partió desde el banquillo, fue uno de los siete jugadores de su equipo que acabó el partido con dobles dígitos. El grancanario aportó 15 puntos -6 de 9 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y 1 de 2 desde la línea de tiros libres-, siete rebotes y siete asistencias en casi 29 minutos.

Los Grizzlies arrastran dos derrotas consecutivas y solo han ganado uno de sus últimos siete encuentros, aunque se mantienen en puestos de 'PlayIn', décimos, en la Conferencia Oeste (16-22), que dominan precisamente los Thunder (32-7).

Por su parte, Boston Celtics olvidó la derrota frente a los Nuggets y regresó a la senda del triunfo ante los Raptors, en el que Payton Pritchard (27 puntos) y Jaylen Brown (25 puntos) llevaron el peso ofensivo del equipo, segundo en la Conferencia Este (24-13), liderada por Detroit Pistons (28-9).

El madrileño Hugo González dispuso de 18 minutos de participación en el TD Garden, donde tuvo tiempo de anotar cinco puntos -2 de 3 tiros de campo y 1 de 2 desde la línea de personal-, capturar cuatro rebotes y poner un espectacular tapón al alero rival Gradey Dick.