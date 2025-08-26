Grupo A: La gran favorita Serbia empieza su camino en un grupo difícil

Archivo - El pívot Nikola Jokic durante un encuentro con Serbia. - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección de Serbia, gran favorita a lograr el título, arranca el Eurobasket 2025 en el Grupo A, en el que está emparejada con equipos de nivel como Turquía y Letonia, que exigirán al conjunto dirigido por Svetislav Pesic mostrar su mejor versión para poder acceder a los octavos de final como primera clasificada, y con Chequia, Portugal y Estonia siendo rivales más asequibles.

Liderados por el tres veces MVP y campeón en 2023 de la NBA, Nikola Jokic (Denver Nuggets), Serbia acude a este Eurobasket como máxima favorita a levantar el título el próximo 14 de septiembre en Riga (Letonia). Muestra de ello es el registro de siete victorias y cero derrotas que han tenido en los amistosos de preparación a este torneo, habiendo derrotado a selecciones favoritas a las medallas como Alemania, Grecia o Eslovenia.

Tras lograr la plata en el pasado Mundial y el bronce en los últimos Juegos Olímpicos, el equipo de Svetislav Pesic tiene la presión de ganar por primera vez el trofeo continental bajo esta denominación. Como Yugoslavia lo hizo por última vez en 2001 y el último oro en una gran cita fue un año después en el Mundial.

Con el objetivo de lograrlo, el veterano técnico de 75 años cuenta con otros tres jugadores NBA como Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic y Tristan Vukcevic y muchos de primer nivel europeo como Vasilije Micic, que este verano ha vuelto a Europa tras su experiencia en los Estados Unidos, o Nikola Milutinov.

Sobre el papel, Serbia parte como la gran favorita, pero deberá demostrar este favoritismo en la pista, empezando por este Grupo A, donde se medirá a equipos de gran nivel como Turquía o la anfitriona Letonia. La selección turca se presenta como la gran amenaza para los vigentes subcampeones olímpicos, mientras que la letona, un combinado al alza en los últimos años, querrá aprovechar el factor pista al disputarse toda los encuentros de la fase de grupos en Riga.

La presencia del pívot de los Houston Rockets Alperen Sengün convierte a Turquía en un equipo peligroso y que estará liderado en el banquillo por Ergin Ataman, carismático técnico del Panathinaikos y que ha asegurado que su objetivo es lograr una medalla en este Eurobasket.

Para ello, necesitarán la mejor versión de Sengün, quien ha sido 'All-Star' esta temporada en la NBA tras promediar 19.1 puntos, 10.3 rebotes y 4.9 asistencias. A su lado el base nacionalizado Shane Larkin, el alero Cedi Osman o su otro NBA, Adem Bona (Philadelphia 76ers).

Para ver el esperado duelo que medirá a Jokic contra Sengün, habrá que esperar hasta la última jornada, ya que Serbia debutará este miércoles (20.15 horas) frente a Estonia. Mientras que Turquía lo hará el mismo día (17.00 horas) frente a Letonia, que se presenta como uno de los posibles equipos revelación y que intentará hacer una buena actuación delante de su afición.

Dirigidos por el italiano Luca Banchi, Letonia demostró su nivel en el pasado Mundial, acabando en la quinta posición tras derrotar por el camino a rivales potentes como España o Francia. Todo ello sin poder contar con su máxima estrella Kristaps Porzingis, quien regresa a la selección tras tres años de ausencia.

Después de una temporada complicada en los Boston Celtics, Porzingis buscará liderar a Letonia en 'su' Eurobasket. El ahora pívot de los Atlanta Hawks estará acompañado por los hermanos Bertans (Davis y Dairis) y por Arturs Zagars, quien fue una de las grandes revelaciones del último Campeonato del Mundo tras promediar 12 puntos por choque.

El que no estará disponible para Banchi será Rodions Kurucs. El nuevo jugador de Baskonia sufre una lesión en la fascia plantar de su pie izquierdo y se perderá este Eurobasket. Esta no será la única baja destacada que habrá en el Grupo A, ya que el base checo Tomas Satoransky tampoco podrá participar por una molestias en la espalda.

La baja del jugador del Barça hace mucho daño a Chequia, selección que dirige el español Diego Ocampo y que tampoco contará con el pívot blaugrana Jan Vesely. Estas dos ausencias minimizan mucho las opciones del conjunto checo, que pondrá todas sus esperanzas en Vit Krejci, único jugador NBA en la convocatoria y que viene de realizar una buena temporada en los Atlanta Hawks.

Como sucede en el equipo centroeuropeo, Portugal también cuenta con un jugador que juega en la NBA como el pívot de los Boston Celtics Neemias Queta. La selección portuguesa parte como uno de los equipos más débiles, pero puede dar la sorpresa como lo hizo hace unos días cuando venció a España (74-76) en el Torneo Ciudad de Málaga.

Y por último, estará la 'cenicienta' del grupo, Estonia. Sin jugadores de primer nivel europeo, el combinado estonio intentará dar la machada y lograr algún triunfo. No lo tendrá nada fácil, en un grupo en el que Serbia intentará ejercer su favoritismo y lograr la primera plaza, mientras que Turquía o Letonia buscarán dar la sorpresa, con Chequia y Portugal siendo los otros dos candidatos a lograr el pase a los octavos de final.