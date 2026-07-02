Guillem Vives ficha por el Casademont Zaragoza hasta 2028 tras dejar el Joventut

Archivo - El jugador Guillem Vives en un partido con el Asisa Joventut- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El base español Guillem Vives jugará las dos próximas temporadas en el Casademont Zaragoza, hasta junio de 2028, después de que el conjunto aragonés anunciara este jueves su incorporación apenas una hora después de que el Asisa Joventut hiciera oficial su salida del club verdinegro.

El Joventut informó este jueves de que el jugador formado en su cantera no continuaría la próxima temporada, poniendo fin a una segunda etapa en Badalona y a una trayectoria de 236 partidos oficiales repartidos en dos periodos, entre 2012 y 2014 y desde 2021 hasta el final del curso 2025-26.

En su despedida, el conjunto verdinegro agradeció a Vives su "dedicación", "implicación diaria" y el compromiso mostrado durante todos estos años, además de destacar que había sido "un ejemplo para las nuevas generaciones" y de definirle como "mucho más que un jugador de la Penya", asegurándole que "Badalona siempre será tu casa".

Apenas una hora después, el Casademont Zaragoza anunció el fichaje del director de juego hasta junio de 2028, destacando que incorpora a "uno de los bases españoles con mayor experiencia y trayectoria en la Liga Endesa", con más de 440 partidos disputados en la máxima categoría.

Formado en la cantera del Joventut, Vives fue reconocido como Mejor Joven de la Liga Endesa en la temporada 2013-14 antes de iniciar una etapa de siete campañas en el Valencia Basket, donde conquistó una Liga Endesa (2017), una Supercopa Endesa (2017) y una EuroCup (2019), para regresar posteriormente al club badalonés.

Además, el nuevo jugador del Casademont Zaragoza cuenta con una amplia experiencia internacional. Con la selección española fue campeón de Europa sub-18 en 2011 y, ya con la absoluta, conquistó el Eurobasket de 2015 y la medalla de bronce en la edición de 2017.