Archivo - Los Harlem Globetrotters regresan a España en su gira de 2027. - Alessio Marini / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El legendario equipo de baloncesto de los Harlem Globetrotters regresará a España dentro de su gira de 2027, en la que recorrerán, del 3 al 14 de mayo, diez ciudades del país -Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Tenerife, Barcelona, Santiago de Compostela, Gijón, Bilbao y Mallorca- e incorporarán a dos nuevos equipos rivales, que se unirán a los históricos Washington Generals.

Sus nombres e identidades se desvelarán en las próximas semanas, pero su llegada promete nuevos desafíos, enfrentamientos inéditos y más emoción sobre la cancha. Una evolución del espectáculo que mantiene intacta la esencia de uno de los equipos más reconocibles y queridos del mundo del deporte y el entretenimiento.

Las entradas estarán disponibles en preventa desde este miércoles y hasta el próximo 4 de noviembre, y la venta general arrancará el 5 de noviembre.

Una de las grandes novedades de 'Harlem Globetrotters: Rivales' será el papel protagonista de los aficionados, que podrán participar activamente en el desarrollo del espectáculo a través de votaciones en directo para elegir determinados retos y desafíos.

Además, algunos espectadores tendrán la oportunidad de saltar a la cancha para lanzar un tiro libre, convertirse en entrenadores por un cuarto o aparecer en el videomarcador gigante. Todo ello comenzará incluso antes del partido, gracias a una nueva fiesta de apertura gratuita que ofrecerá actividades interactivas, entretenimiento y experiencias para los asistentes desde el momento en que se abran las puertas del recinto.

La experiencia también dará un paso adelante con una producción renovada, que incluirá nuevos contenidos en los videomarcadores, cámaras que mostrarán la perspectiva de los jugadores, interacciones con el público y narraciones en directo para acercar aún más a los aficionados a la acción y a la rivalidad entre los equipos.

Con más de un siglo de historia, los Harlem Globetrotters continúan reinventando el espectáculo deportivo y acercando el baloncesto a públicos de todas las edades. Su combinación de talento, acrobacias, humor, interacción con los espectadores y desafíos sobre la cancha ha convertido al equipo en un fenómeno internacional que trasciende generaciones.

Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 11 giras con Proactiv Entertainment en España. La gira en España arrancará en Madrid el 3 de mayo y después le seguirán Valencia (4 de mayo), Sevilla (5 de mayo), Málaga (7 de mayo), Tenerife (8 de mayo), Barcelona (9 de mayo), Santiago de Compostela (11 de mayo), Gijón (12 de mayo), Bilbao (13 de mayo) y concluirá en Mallorca (14 de mayo).