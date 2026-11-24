Nigel Hayes-Davis celebra la canasta de la victoria en el Valencia Basket-Panathinaikos de la Euroliga 26-27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Hayes-Davis vuelve a silenciar el Roig Arena

El alero, verdugo el año pasado, da la victoria a Panathinaikos ante el Valencia Basket (83-86) con un triple increíble sobre la bocina

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Valencia Basket no pudo sacar la victoria en la decimocuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 después de caer este martes por 83-86 en el Roig Arena ante el Panathinaikos griego, que se llevó el triunfo con dos triples en los últimos 30 segundos, el último de Nigel Hayes-Davis, ya verdugo el año pasado.

El equipo 'taronja' tuvo en su mano evitar la revancha del 'PAO', con el que, siguiendo la tónica de sus siete partidos del año pasado, libró una auténtica 'batalla' que no se decidió hasta la bocina. Lo tuvieron encarrilado los locales con el prometedor 83-80 con 40 segundos por jugar, pero Kendrick Nunn y Nigel Hayes-Davis anotaron dos triples que enfriaron el feudo valenciano. El alero repitió canasta vencedora tras hacerla también en el segundo choque de los cuartos de final de la pasada campaña, aunque esta tuvo aún más dificultad por la lejanía.

Fue el final para un disputado choque entre dos equipos que pelearon desde el salto inicial con sus diferentes estilos, con Zeljko Obradovic, técnico del conjunto ateniense, obsesionado por no dejar que el campeón de la Liga Endesa pudiese imponer su ritmo ofensivo. Este no tuvo continuidad y sus buenas rachas, siempre encontraron respuesta de las visitantes en un encuentro donde el Valencia Basket echó de menos algo más de Kameron Taylor (1/8) y Nikola Mirotic, y más acierto en el triple (9/30), pero sobre todo en el tiro libre (10-19) ante un rival que respondió también desde el colectivo.

La primera buena racha ofensiva del Valencia Basket vino al inicio. El Panathinaikos había empezado mandando (4-8), pero recibió un fulgurante 11-0 (15-8) con tres triples seguidos, dos de Brooks, que encadenó ocho puntos consecutivos, y uno de Osetkowski. Obradovic llamó al orden y bajó las pulsaciones, secando el ataque 'taronja' en los últimos cinco minutos de primer cuarto (19-19).

El equipo ateniense replicó con un 4-13 para recuperar el mando del choque en un segundo periodo que se inició con los de Xavi Albert penalizados por sus pérdidas, pero enganchados a su rival. Un triple de Gueye le puso por delante (28-27) y un 0-6 le dejó por detrás de nuevo (28-33). Buenos minutos de Yabusele permitieron al Panathinaikos irse a los vestuarios por delante (34-39).

El Valencia Basket no hallaba su mejor ritmo en ataque ante la defensa del 'PAO', que tras un triple de Hayes-Davis amenazaba al Roig Arena (36-45). Entonces, apareció por fin Mirotic, con sus ocho puntos del partido, con dos triples, que unido a otro más de TJ Shorts, provocaron un 13-0 que hizo volver la euforia al Roig Arena con los suyos (49-45).

Pero el equipo griego supo aguantar y no descomponerse. Nunn comenzó a aparecer y un triple del escolta y una canasta de Juancho Hernangómez le devolvieron el mando en un tramo final de tercer cuarto donde volvió a ser mejor y con Nunn y un triple de Rogkavopoulos selló un 0-11 y una pequeña ventaja para los diez minutos finales (59-64).

La primera canasta de un desacertado Taylor recortó más para los locales (62-70), pero el Panathinaikos volvió a acelerar (62-70). Saint-Supéry replicó con cinco puntos seguidos para volver a apretar un partido que a partir de ahí viviría un intercambio de canastas y delanteras, con los de Xavi Albert sensacionales en defensa.

Al final, el Valencia Basket rozó su undécimo triunfo para seguir en lo más alto de la clasificación cuando la zurda de Shorts, el mejor local con 15 puntos, siete asistencias y tres robos, puso el 83-80 a falta de 39 segundos. Obradovic pidió tiempo muerto y Nunn, que había vuelto a la pista tras haber cometido su cuarta falta personal, contestó inmediatamente con un rápido triple para igualar. Brooks falló el suyo y sobre la bocina Hayes-Davis ajustició desde 8 metros cuando se atisbaba la prórroga.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 83 - PANATHINAIKOS, 86 (34-39, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts (15), Saint-Supéry (5), Taylor (5), Mirotic (8) y Sako (13) -- quinteto inicial--; Osetkowski (6), Cárdenas (7), Moore (2), Puerto (-), Brooks (14), Corbalán (4) y Gueye (4).

PANTAHINAIKOS: Francisco (4), Hayes-Davis (11), Bonga (2), Yabusele (10) y Fall (6) --quinteto inicial--; Nunn (13), Lessort (9), Grant (14), Badio (-), Hernangómez (7) y Rogkavopoulos (10).

--PARCIALES: 19-19, 15-20, 25-25 y 24-22.

--ÁRBITROS: Belosevic, Koljensic y Racys.

--PABELLÓN: Roig Arena.