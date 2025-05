Helena Pueyo: "Alba me dice que vuele, que las cosas vendrán"

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española Helena Pueyo confesó que la veterana y paisana Alba Torrens le aconseja que "vuele" y aproveche su juventud ante su posible explosión con España en el Eurobasket de este verano, viviendo de momento de manera "especial" la preparación en casa, en el pabellón Toni Pizà de Palma.

"Estoy supercontenta, estar aquí es especial. Llevo sin jugar aquí desde los 16 años. Es un plus, tanto para Alba, Noa y para mí, y qué mejor que con este grupo. Es un poco raro pero a la vez especial, volver a jugar en la isla, y en estos pabellones que hace tiempo que no estoy", dijo este viernes en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

De la capitana Alba Torrens, Pueyo confesó que recibe el consejo de "volar". "Siempre me dice que yo vuele, que soy joven y ahora puedo volar, que haga lo que sé hacer y que las cosas vendrán", afirmó la joven balear, que estará en su primera gran cita con la selección nacional absoluta dentro de un mes.

Por su parte, Noa Morro destacó también la aportación de Torrens al equipo. "Alba es la alegría del equipo, la que tira del equipo. A las jóvenes nos inculca el positivismo, la alegría por estar aquí. Muy orgullosa de que se puede sacar gente de la isla al alto nivel", afirmó una de las invitadas en la convocatoria.

La también jugadora mallorquina celebró estar en Palma junto a una España con la que se siente "familiarizada". "Hay muchas jugadas, no las sabía, es todo nuevo para mí. Como he jugado con muchas de ellas, me siento un poco familiarizada con el juego. Estamos entrenando a un alto nivel, corriendo bastante, que va a ser nuestra esencia y defender mucho. Nos veo bastante bien", terminó.