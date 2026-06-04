Helena Pueyo ficha por el Valencia Basket

Archivo - Helena Pueyo intenta entrar a canasta en el España-Estados Unidos del Premundial de San Juan - FIBA - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española Helena Pueyo se convirtió este jueves en nueva jugadora del Valencia Basket, después de poner fin esta pasada campaña a su etapa en el Casademont Zaragoza.

"Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el Club ha alcanzado un acuerdo con la alero Helena Pueyo (25 años, España, 1.83m) para que se incorpore al equipo para las próximas dos temporadas, hasta la 2027/28 incluida", dijo el Valencia Basket en un comunicado oficial.

El cuadro 'taronja' logró así un refuerzo de lujo en busca de seguir su dominio en el baloncesto nacional, tras conquistar esta última campaña su cuarta Liga Femenina Endesa consecutiva, las cuatro de su palmarés, precisamente ganando en la final al club de Zaragoza.

El equipo maño y Pueyo anunciaron el pasado 22 de mayo el fin a su relación tras dos temporadas. La jugadora de Palma de Mallorca, de 25 años, fue incluida en el quinteto ideal de la LF Endesa y pasa a reforzar a un Valencia Basket que ganó también la Copa de la Reina. Once trofeos en el palmarés 'taronja' en los últimos seis años, tras una década en el baloncesto profesional.