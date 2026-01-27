Hezonja, 'MVP' de enero en la Liga Endesa

Mario Hezonja realiza un mate durante el Real Madrid-Valencia Basket de la Liga Endesa 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero croata del Real Madrid, Mario Hezonja, ha sido designado como el 'Jugador Más Valioso' ('MVP') de enero en la Liga Endesa 2025-2206 tras promediar 23 puntos y 4,5 rebotes para un total de 23,8 de valoración durante el primer mes del año.

Hezonja ha firmado un enero de mucho nivel para coronarse 'MVP' del mes por primera vez en su carrera y después de cuatro jornadas donde ha acabado con un 70,4 por ciento en lanzamientos de dos y un 42,9 por ciento en triples.

El de Dubrovnik empezó 2026 con mucho nivel, aunque su gran actuación en el Clásico, con 27 puntos y 30 de valoración y 'MVP' de la jornada, ante el Barça no se tradujo en victoria. A partir de ahí, ha seguido siendo regular y en la victoria ante el Morabanc Andorra aportó 14 puntos y cinco rebotes, mientras que en el duelo por el liderato ante el Valencia Basket tuvo otra gran actuación con 23 puntos, 23 de valoración y un +17 con él en pista. El croata cerró enero en la competición doméstica como empezó, con 28 puntos y 30 de valoración en el triunfo ante el Río Breogán.

La acb recordó que Mario Hezonja nunca había conseguido promediar 20 puntos o más en un tramo de cuatro choques ligueros consecutivos y apuntó que su siguiente objetivo sería poder cruzar la barrera de los 30 puntos, algo que ya consiguió tanto en la NBA como en la VTB United League rusa.