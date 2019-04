Hilliard: "Tenemos que seguir hambrientos y humildes"

Publicado 22/04/2019 22:25:55 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alero estadounidense del Kirolbet Baskonia Darrun Hilliard tiene claro que no deben confiarse pese a haber ganado uno de los dos partidos en Moscú al CSKA que le permiten recuperar el 'factor cancha' en los 'playoffs' de la Euroliga y pidió "seguir hambrientos y humildes" para intenta sentenciar su billete a la 'Final Four' que se disputará precisamente en Vitoria.

"Definitivamente sienta bien obtener una victoria en Moscú. Escuché que Baskonia no había ganado allí hace 15 años más o menos, si no me equivoco, así que siente bien, pero hay una línea muy fina entre estar confiado y ser arrogante", advirtió Hilliard en una entrevista a la web de la Euroliga.

Por ello, el americano insistió en recordar que se están midiendo "a un gran equipo". "No se va a venir abajo porque ahora tengamos la ventaja de jugar en casa. Tendremos que luchar para ganar y jugar como se supone que debemos. Sólo ganamos un partido, tenemos que seguir hambrientos y humildes, y hacerlo lo mejor que podamos", apuntó.

El jugador baskonista cree que tras el descanso del primer partido en Moscú "simplemente" no salieron "con el enfoque correcto". "Contra el CSKA siempre tienes que estar concentrado en ejecutar el plan de juego y no lo hicimos en la segunda parte. En el segundo partido, lo hicimos todo el tiempo y hubo una gran diferencia", indicó.

Sobre la reacción, Hilliard recalcó que fue clave en el vestuario el papel de Marcelinho y Shengelia, "que han estado en la Euroliga durante mucho tiempo y tienen mucha experiencia". "Nos ayudaron, manteniéndonos humildes y centrados en el próximo partido. Es lo mismo que tenemos que hacer ahora, tenemos que luchar aún más en el tercer partido que en el segundo", admitió, remarcando que la mejora en el segundo encuentro se redujo principalmente a "jugar más duro durante más tiempo".

El alero también destacó que fue complicado en un momento de la temporada jugar "con siete jugadores" en la Liga Endesa y la Euroliga y, en relación a su papel en el equipo vitoriano, dejó claro que sólo tiene que "asumir" lo que desee Velimir Perasovic. "Se trata de aceptar tu rol, salir agresivo, pero tampoco no hacer demasiado. Tienes que conocer tus puntos fuertes, conocer tu juego y concentrarte en esas cosas durante toda la temporada, no solo en los 'playoffs'", confesó.

"Sabía que mi adaptación no iba a ser un proceso fácil. Sólo quería entrar y crecer, pero también sabía que no iba a haber sol y arco iris de inmediato, tuve que invertir tiempo. Ha sido un gran año personalmente para mí, mi esposa y yo estamos esperando un hijo a principios de mayo y en un nuevo entorno. Ha sido un gran cambio, pero al ser en Vitoria ha hecho más fácil el seguir concentrado. Ha sido una gran experiencia hasta ahora", sentenció el de Pennsylvania.