El Hozono Global Jairis iniciará ante el debutante Innova-tsn Leganés la defensa de la Copa de la Reina

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hozono Global Jairis arrancará la defensa de su título de la Copa de la Reina de Baloncesto ante el debutante Innova-tsn Leganés, según deparó el sorteo celebrado este miércoles el Museo FEB de Alcobendas (Madrid) y que dio a conocer el camino de los ocho clasificados para el torneo que acogerá Tarragona entre el 26 y el 29 de marzo.

El conjunto murciano, sorprendente campeón el año pasado en Zaragoza en su primera participación y actual cuarto clasificado de la LF Endesa, se medirá el viernes al equipo madrileño, que marcha octavo y al que batió a inicios de este 2026 por 72-64.

Ese mismo día se jugará una de las eliminatorias más atractivas que podía deparar el sorteo, la que enfrentará al Perfumerías Avenida, equipo más laureado con diez títulos, y al Spar Girona, segundo clasificado liguero y que se llevó el choque doméstico de forma muy clara por 77-60.

La Copa de la Reina se abrirá el jueves con la participación de otros dos de los candidatos como el Valencia Basket, tercero de la LF Endesa, y el Durán Maquinaria Ensino, sexto y frente al que sufrió hace unos días en su victoria por 75-78. Ese primer día se abrirá con el Casademont Zaragoza, premiado con algo más de descanso por su campeonato de invierno liguero y líder doméstico, y el IDK Euskotren, séptimo y que le puso en problemas el pasado 7 de enero (52-46).