Huertas se lesiona en el vital desenlace liguero de La Laguna Tenerife

Marcelinho Huertas, La Laguna Tenerife - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El base brasileño de La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo y queda pendiente de evolución para poder ser de la partida, en un tramo final de temporada en el que el equipo canario se juega estar en los 'playoffs' de la Liga Endesa.

"Marcelinho Huertas sufre una rotura intramuscular del bíceps femoral de su muslo izquierdo. El jugador está en manos de los servicios médicos y de recuperación del club, pendiente de evolución para reincorporarse al grupo", dijo este miércoles el club aurinegro en un parte médico sobre el vigente MVP de la Liga Endesa.

Huertas, de 43 años, arrastraba molestias en las últimas semanas, baja en el partido por el bronce de la Champions FIBA que perdió el Canarias contra el Unicaja, además de un cólico nefrítico. El base forzó en el derbi contra el Dreamland Gran Canaria y se lesionó, baja ya el último partido contra el Barça.

El club de La Laguna confirmó la lesión de un Huertas que tendrá ahora sí que parar, de cara al duelo de este mismo miércoles contra el Asisa Joventut, y el sábado contra Coviran Granada. Los de Tenerife cerrarán la fase regular la próxima semana contra Surne Bilbao Basket, donde podría estar en juego un puesto de 'playoffs'.