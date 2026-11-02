Hugo González suma titularidad y victoria con los Celtics y Baba Miller cae con los Clippers

Archivo - El alero español Hugo González - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González fue la nota positiva de la jornada del domingo en la Fase Regular de la NBA 2026-2027 y sumó una nueva victoria con los Boston Celtics, vencedores en su visita a los Orlando Magic (97-108), mientras que su compatriota Baba Miller cayó (124-112) con Los Angeles Clippers ante los Golden State Warriors.

El jugador madrileño partió como titular en el Kia Center de Orlando y acumuló casi 14 minutos en la pista en los que aportó siete puntos, todos ellos en un gran primer cuarto, con un triple y dos canastas de dos. Además, añadió su intensidad defensiva, con dos robos, completando su estadística con un rebote ofensivo y una asistencia.

Los Celtics encadenaron su quinta victoria consecutiva en un encuentro muy disputado y que decidieron en un buen cuarto final (23-31) y bajo el liderazgo de Jayson Tatum, autor de 32 puntos, mientras que en los Magic sobresalió un Tristan da Silva con 23 puntos y 10 rebotes saliendo desde el banquillo.

Por su parte, Los Angeles Clippers, equipo del pívot español Baba Miller y que no levanta cabeza en este inicio de campaña donde ya arrastra cinco derrotas seguidas tras caer en su visita a los Golden State Warriors por 124-112.

El internacional tuvo participación en este nuevo revés con algo más de seis minutos en la cancha, aunque sólo pudo anotar dos tiros libres, capturar dos rebotes y repartir una asistencia para la franquicia angelina que no pudo dar continuidad a su buen inicio de partido.

El japonés Rui Hachimura fue el mejor del equipo visitante con 24 puntos y siete asistencias, insuficientes ante la exhibición del ala-pívot local Yaxel Lendeborg que firmó 37 puntos y se disfrazó del ausente Stephen Curry.