Hugo González tiene escasa presencia en otra victoria de Boston Celtics ante Miami Heat

Hugo González, durante un calentamiento. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha tenido este jueves --de madrugada en España-- una escasísima presencia en la cancha durante otra victoria de su equipo, los Boston Celtics, en esta ocasión por 129-147 ante los Miami Heat en plena recta final de la temporada regular en la NBA.

En el Kaseya Center de Miami, Florida (Estados Unidos), Hugo González tan solo jugó ocho segundos y careció de estadísticas en unos Celtics guiados en su anotación por Jaylen Brown, por Jayson Tatum y por Sam Hauser, quienes respectivamente metieron 43, 25 y 23 puntos.

Este buen resultado fuera de casa sirvió a los de Massachusetts para retomar la senda del triunfo después de su derrota en la víspera contra los Atlanta Hawks. Así, los Celtics continúan segundos en la Conferencia Este con un balance de 51-25, por detrás de los Detroit Pistons (55-21).

Por su parte, los Heat estuvieron comandados en ataque nuevamente por Bam Adebayo, autor de 29 puntos y 10 rebotes. No obstante, esta derrota en casa dejó a la franquicia de Miami con un balance de 40-37, todavía en la lucha por ocupar posiciones del 'play-in'.