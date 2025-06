Ibon Navarro: "Casi diría que hay que ganar los dos partidos en Madrid"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Unicaja Baloncesto, Ibon Navarro, ha asegurado este martes que tienen que "ganar los dos primeros partidos" de la serie que disputarán en la capital española, correspondientes a las semifinales de la Liga Endesa frente al Real Madrid, ya que en los últimos tres años no han ganado ninguna vez al equipo blanco en el Martín Carpena.

"No se trata de volver aquí con una victoria. ¿Cuántas veces hemos ganado al Madrid en casa en los últimos tres años? Ninguna. Entonces sí vamos a pensar que podemos venir aquí con una victoria y ya está hecho. Más bien sería todo lo contrario. Casi te diría que hay que ganar los dos, porque aquí no hemos ganado ninguna vez al Madrid", aseguró el técnico vasco en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles (21.00) en el Movistar Arena.

Navarro ha afirmado que tienen que intentar disputar el "mejor partido posible" tanto en este primer encuentro como el segundo del próximo viernes. "Si vas a Madrid pensando en ganar un partido, pueden pasar dos cosas, que ganes uno o que no ganes ninguno. Nosotros tenemos que intentar jugar el mejor partido posible mañana, intentar ganar y después intentar jugar el mejor posible partido el viernes e intentar ganar. No se trata de volver aquí con una victoria", expresó.

"Lo que vimos el domingo fue un capítulo muy bonito dentro de la historia reciente del club. Por fin sacar un partido definitivo en casa, pero ya se ha acabado. Nosotros ya estamos enfocados en la siguiente serie y tenemos que estar enfocados en las virtudes y debilidades del Real Madrid", explicó el técnico vitoriano, centrado totalmente en este duelo inicial de semifinales, dejando atrás la victoria del pasado domingo frente al Barça (97-95) que dio el pase a la siguiente ronda al conjunto malagueño.

De cara a este encuentro que abrirá las semifinales entre Unicaja y Real Madrid, Navarro cuenta con la duda del base Alberto Díaz, quien sufrió un "golpe muy fuerte" en el gemelo tras un choque con el escolta blaugrana Darío Brizuela, por lo que el entrenador tendrá que esperar "hasta el final" para saber sí podrá disponer del internacional español.

"De Alberto no os puedo decir más de lo que ya os comunicó ayer el club. Se llevó un golpe muy fuerte en una acción en el gemelo con Darío. En principio lo que parecía nos preocupó mucho, luego nos preocupa un poco y ahora estamos un poco que vamos a ver cómo está esta mañana, si se puede mover, cuánto dolor tiene. Creo que aguantaremos hasta el final para saber si contamos con él o no", reveló.

Finalmente, el técnico vasco quiso destacar el rendimiento del pívot angoleño Bruno Fernando como un elemento clave para el deselance de la serie. "Me parece muy importante el estado de forma de Bruno Fernando. Ha sido un jugador que no ha sumado mucho en los primeros meses porque venía de un contexto diferente, necesitaba su tiempo y ahora mismo ya le ves a un nivel de integración y a un nivel físico que cuando se sienta Tavares y entra él, el equipo no se resiente tanto", concluyó.