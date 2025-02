Ibon Navarro: "Unicaja es digno y merecedor campeón de la Copa"

"Tengo 14 tíos muy buenos, a veces lo que tiene que hacer el entrenador es no molestar demasiado"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, celebró tener "14 tíos muy buenos" para alargar el gran momento del club andaluz, que este domingo fue "digno y merecedor campeón de la Copa del Rey", tras vencer (93-79) al Real Madrid en el Gran Canaria Arena.

"Nos hemos repuesto a muchas cosas, a la pérdida de Alberto, de Barreiro, del rebote. Han aparecido jugadores nuevos, que no habían aparecido, es lo que es este equipo, cada día aparece uno. Contento con el partido de Kravish, a punto por los preparadores físicos", dijo en rueda de prensa tras la final.

El técnico cajista confesó que los cinco títulos en dos años no garantizan que la dinámica siga sola. "No se puede decir que hay un punto de inflexión, es un proceso. No hay un momento que dices, ya somos un equipos ganador. Tenemos que intentar seguir disfrutando, es el secreto de este equipo. No perder el hambre es lo más importante", afirmó.

"En las últimas semanas hemos hecho muchas cosas para intentar llegar bien a la Copa. Nos ha costado malos momentos pero el premio está claro. Puedes hacer lo mismo y no ganas, pero confiamos mucho en las cosas que hacemos día a día, porque siempre es a largo plazo. Unicaja es digno y merecedor campeón de la Copa del Rey", añadió.

Por otro lado, Navarro no sacó pecho de ganar las dos finales nacionales de este 2025 al Real Madrid. "Vamos a la Supercopa con un nivel competitivo mayor por la Intercontinental. La Copa es especial, no es lo mismo ganar al Madrid en un 'playoff', eso son palabras mayores", apuntó.

"Tengo 14 tíos muy buenos, a veces lo que tiene que hacer el entrenador es no molestar demasiado. A veces somos más gestores de personas, quién se queda fuera, eso es más complicado que dar con la clave de ganar un partido. Con buenos jugadores es más fácil ganar. Es cuestión de que todos sientan que son importantes, saben que confiamos mucho en ellos", añadió.

Por otro lado, Navarro reflexionó sobre el gran paso de su carrera desde que llegó a Málaga en 2022. "Cuando estás de entrenador asistente lo peor es pensar en estas cosas. Yo tuve la suerte de ir a Valencia Basket con Paco Olmos. De otros muchos entrenadores aprendí mucho, hay un antes y un después de estar con Chechu Mulero en Valencia", terminó.