El iLERNA Lleida contrata a Zacharie Perrin para las próximas dos temporadas

Archivo - Zacharie Perrin, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Igor Kupljenik - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El iLERNA Lleida ha anunciado la contratación del jugador francés Zacharie Perrin, pívot de 21 años y 2,08 metros de altura, para las próximas dos temporadas, tras haberse consolidado "como una de las referencias" del Hamburg Towers tanto en la Bundesliga alemana como en la Eurocup.

Así lo indicó este sábado el club leridano en una nota. "La pasada temporada, en liga hizo una media de 10 puntos, 6,2 rebotes y 12,4 créditos de valoración en cerca de 22 minutos de juego; y en competición europea, 13,1 puntos, 8,1 rebotes y 16,5 créditos de valoración en poco más de 24 minutos de juego por partido de media", señaló el comunicado.

Nacido el 30 de agosto de 2004 en Besançon (Francia), Perrin se formó en las categorías inferiores del Antibes y después jugó una temporada en la NCAA con la Universidad de Illinois. "Luego regresó a Francia para incorporarse al Nancy. En verano de 2024 logró el título del Europeo Sub-20 y fue reconocido como MVP del campeonato", zanjó la misma nota.