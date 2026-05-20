Isa Latorre seguirá otro año más en el Movistar Estudiantes

Isa Latorre, durante un partido con el Movistar Estudiantes. - CLUB ESTUDIANTES

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Estudiantes ha anunciado la continuidad para el próximo curso de la jugadora murciana Isabel Latorre Alcántara, de 30 años y 1,70 metros de altura, y que cumplirá de este modo su tercera campaña seguida en el equipo madrileño.

"Movistar Estudiantes vuelve a apostar por la dirección de juego de la base murciana. Latorre llegó al club en la temporada 2024-25 para debutar en Liga Femenina Endesa tras consolidarse durante años en la segunda categoría del baloncesto femenino español", recordó este miércoles el club estudiantil en su página web.

"Desde su aterrizaje en el conjunto colegial, Isa se ha ganado el cariño de la afición gracias a su carácter competitivo, intensidad y energía sobre la pista. En la temporada 2025-26 promedió 3,3 puntos, 2,3 rebotes y 3,1 asistencias en LF Endesa", resumió la nota de prensa.

El mismo texto subrayó que Isa Latorre "se convierte así en la tercera jugadora confirmada para la plantilla" del curso 2026-27, junto a Carla Osma e Irati Etxarri. Por el contrario, en días previos ya se confirmó el adiós de la interior alemana Frieda Bühner, de la base francesa Lisa Berkani y de la base mallorquina Juana Camilión.