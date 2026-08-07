Iyana Martín: "El Eurobasket 2025 fue un palo porque no pude disfrutar de los últimos partidos"

Archivo - La jugadora española Iyana Martín en el partido contra Suecia en la fase de grupos del Eurobasket 2025. - Europa Press/Contacto/Sven Beyrich - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española Iyana Martín aseguró que su lesión del abdomen durante el Eurobasket del año pasado, en el que España se colgó la medalla de plata, fue "un palo" para ella por no disputar los últimos partidos de la competición, y además destacó a las anteriores generaciones de la selección nacional por enseñar "el ADN e identidad" de España.

"Me hace especial ilusión volver a competir. El Eurobasket del año pasado fue un palo para mí porque no pude disfrutar de esos últimos partidos en mi primera experiencia de más nivel con la selección. Entonces estoy con esperanzas de poder entrar en la lista definitiva y de llegar allí para poder competir y aguantar hasta los últimos días", reconoció Martín a los medios en la preparación para el Mundial de Alemania, que se disputará del 4 al 13 de septiembre.

Y es que a la base le haría una "especial ilusión" poder competir su primer Mundial con la selección española. "Mi rol es venir aquí, como el de todas, a trabajar, entrenar y llegar al nivel que se me pide para poder estar en la lista definitiva. Creo que no hay que adelantarse, sino trabajar con humildad y lo que llegue llegará. Evidentemente estar o no en la lista no es decisión mía", afirmó.

"Ponemos el foco en competir porque vamos a jugar contra equipos que nos vamos a enfrentar después en el Mundial. Por tanto, creo que es importante trabajar con nuestra identidad, que es la de correr y ser un equipo físico que va al rebote. Hay que centrarse en lo que nos vaya pidiendo el cuerpo técnico", destacó Iyana Martín sobre las cosas que el seleccionador nacional, Miguel Méndez, pidió al equipo de cara a los partidos de preparación.

Además, la jugadora asturiana reconoció que esa "identidad y ese ADN" que tiene España lo han enseñado "las anteriores generaciones". "No sé si somos la mejor selección de los últimos tiempos. España femenina siempre ha tenido un nivel impresionante desde hace muchos años. Lo he visto desde mi casa, he disfrutado y me han ilusionado mucho las anteriores selecciones", valoró.

Y es que, la generación actual cuenta con bastante presencia en la WNBA, algo que, según Martín, demuestra el "alto nivel" que hay en España. "Nos hace ilusión que vayan a la WNBA, que compitan y que estén presentes. Estamos esperando a que vuelvan para poder involucrarlas en el grupo y formar el equipo que queremos", continuó.

De cara al Mundial de Alemania, España podría enfrentarse a la once veces campeona del mundo, Estados Unidos, pero Iyana Martín aconsejó "no adelantarse a los acontecimientos". "Tenemos que competir y respetar a todos los equipos con humildad porque cada partido es oro. En este tipo de competiciones tan cortas te lo juegas todo a un partido, por lo que no hay que mirar mucho más allá de nuestro primer grupo", subrayó.

"Toque quien toque vamos a competir y a tener esta personalidad y este carácter que nos identifica, sea Estados Unidos, Japón, Mali o quien sea", zanjó.