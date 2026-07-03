Jaime Pradilla deja también el Valencia Basket

Jaime Pradilla durante un partido con el Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket anunció este viernes otra marcha más en su plantilla, la del ala-pívot internacional español Jaime Pradilla, que se ha desvinculado del campeón de la Liga Endesa después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato y haber optado "por otra propuesta diferente a la del club para continuar su carrera profesional".

De este modo, Pradilla pone fin a seis temporadas y 390 partidos con la camiseta del equipo 'taronja', pese a que el pasado mes de febrero el aragonés había rubricado una extensión de contrato hasta 2028 y tras una gran temporada en la participó en un total de 86 partidos con un promedio de 8,4 puntos, 4,9 rebotes y 2 asistencias para 12,1 créditos de valoración.

El internacional llegó al club valenciano en el verano de 2020 procedente del Casademont Zaragoza y ha participado en un total de 390 partidos, lo que le deja en la sexta posición histórica en la clasificación de partidos jugados con el Valencia Basket, promediando 6,1 puntos y 3,8 rebotes.

Su marcha se une a las ya anunciadas del entrenador Pedro Martínez, el base Darius Thompson, el escolta Branco Badio o el pívot Braxton Key, además de la más que previsible del gran referente de esta campaña, el base hispano-dominicano Jean Montero,

"El club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Jaime Pradilla durante el tiempo que ha defendido la camiseta 'taronja' y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal", le despidió el Valencia Basket.