Jasikevicius: "A la primera que no nos ha salido bien, nos hemos venido muy abajo"

El entrenador del Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius, ha lamentado que sus pupilos se hayan "venido muy abajo" en su choque de este jueves ante el Real Madrid "a la primera" que "no" les "ha salido bien" algo en ataque, a colación de su derrota por un claro 84-58 durante la jornada 8 en la fase regular de la Euroliga.

"Si quieres ser campeón, tienes que actuar como campeón cada día. Me ha sorprendido porque yo creo mucho en este equipo y pensaba que podíamos ganar, que tenemos que reaccionar. Pero a la primera que no nos ha salido bien, nos hemos venido muy abajo; y esto es algo que los grandes profesionales y grandes campeones no hacen", opinó 'Saras'.

"Es obvio que no pudimos hacer lo que queríamos hacer hoy. En la primera parte, jugar un mal baloncesto no me importaba mucho, pero no estuvimos actuando como personas correctas, como profesionales; y esto me preocupa mucho. Desde que empezamos la temporada, hablamos de motivación y de actuar bien y parece que no podemos convivir con el éxito", analizó Jasikevicius en la sala de prensa del Movistar Arena.

"Esto realmente es lo más importante ahora mismo, toca ser humildes, encerrarnos en nuestras casas y en nuestro pabellón donde se puede trabajar y salir de ésta. No nos queda nada más porque la imagen nuestra de ahora es bastante mala. Habrá cosas que puedan mejorar, como la salud de los jugadores y la condición física de gente que está volviendo, pero ya van demasiados partidos que estamos dando imagen muy mala", añadió.

"Estamos al principio de la temporada, ya sabíamos que íbamos a sufrir y esto no es comparable a una final. La imagen es realmente mala, pero es un punto [en la clasificación], nada más", matizó antes de valorar fichajes. "Todo el mundo está buscando refuerzos, pero los refuerzos tienen que hacerte mejor y con esto hay dudas", argumentó.

"Parece la primera semana que llevamos juntos y no es así, pero tenemos que construir y no nos sale nada", apuntó el técnico lituano. "Estoy contento de levantarme cada día. Sé que tengo equipo para competir, igual más tarde, pero hay que recordar que también tuvimos que hacer mucho esfuerzo el año pasado antes de ser campeones", concluyó.