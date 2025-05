Joan Peñarroya: "Con tirachinas contra bombas pero queremos ganar"

Joan Penarroya, head coach of FC Barcelona gestures during the Liga Endesa ACB, match played between FC Barcelona and Unicaja at Palau Blaugrana on April 27, 2025 in Barcelona, Spain.

Joan Penarroya, head coach of FC Barcelona gestures during the Liga Endesa ACB, match played between FC Barcelona and Unicaja at Palau Blaugrana on April 27, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

"Euforia no tenemos, no está hecho el trabajo"

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha negado que su equipo esté eufórico tras igualar la serie de los 'playoffs' de la Euroliga contra el AS Mónaco tras ganar los dos partidos en el Palau Blaugrana, el de este viernes por 79-72, pero sí está contento por alargar la contienda y aseguró que su equipo, pese a su cansancio físico, estará preparado para luchar en Mónaco.

"Estamos contentos. Euforia no tenemos. Sabemos que se tienen que ganar tres partidos y que no está hecho el trabajo. Tenemos un partido muy complicado el martes. Tenemos que hacer las cosas que nos han ido bien. Cuando no hemos tenido pérdidas y hemos dominado el rebote, hemos estado mejor. Y estar sólidos", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que ningún equipo ha tenido los problemas del Barça pero que irán a ganar a Mónaco. "Ni se acercan un poco a los problemas de nuestra plantilla. No sé si hay mérito o no pero queremos ir a Mónaco a ganar. No nos conformamos, estamos pocos pero vamos a la guerra a ganarlo, con tirachinas contra bombas pero queremos ganar", aseguró.

Para Peñarroya, el equipo ha vivido un partido "auténtico de 'playoff'" con todas las cosas que tienen estos partidos. "Hemos empezado muy bien, muy enchufados, con buenas defensas y acierto, pero nos hemos detenido en el minuto 8, han demostrado que son un equipo muy sólido. Nos han generado muchos problemas, han dominado en ese momento", señaló.

Y, a nivel personal, aprovechó para reivindicar su figura. "Tengo una carrera extensa, no me han regalado estar aquí como algunos piensan. Me lo he pasado muy bien. Cuando vienes al Barça, vienes para jugar estos partidos. Estoy contento de cómo está respondiendo todo el mundo a la temporada y espero tener más partidos como el de hoy", auguró.

Un duelo, el de este viernes, en el que su equipo volvió a renacer de las cenizas. "En el tercer cuarto, cuando pintaba más feo con un -8, creo, el equipo ha vuelto a levantarse. No hemos tenido el acierto que nos caracteriza a las dos plantillas, pero en un partido de lucha la gran atmósfera del Palau nos ha ayudado mucho a sacar una victoria importante, que nos deja felices pero la serie se acaba cuando un equipo llega a tres y con ese objetivo vamos a Mónaco", reiteró.

"En las últimas semanas y ahora, cuando entro al vestuario, ya no pienso en esto (no fichajes). A los jugadores les quema todo, los isquios y todo. Lo damos todo, el equipo siempre ha competido y nunca ha mirado atrás. Quedar quinto en esta Fase Regular de la Euroliga me parece destacable, sé que no es suficiente para el Barça ni para nadie aquí", comentó sobre el estado físico de su grupo.

Pese a estar contento con lo visto, cree que el quinto y definitivo duelo "será otra historia". "Vamos a una pista muy pequeña, en la que el rival está muy a gusto. Será una batalla como lo han sido las anteriores, esperamos competir mejor que en los dos partidos en Mónaco y vamos convencidos de que podemos conseguir la victoria. Dificultad máxima, porque hablamos de un súper equipo. Una eliminatoria como esta merece un quinto partido", se sinceró.

"Tendremos que estar preparados para cualquier tipo de partidos, sea de contacto o de meter. Da igual. La clave es estar serenos para afrontar un partido que será de máxima dificultad. Tenemos físico para competir en Mónaco pero lo más importante es el baloncesto", concluyó.