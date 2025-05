Vassilis Spanoulis: "No supimos jugar bajo presión"

Vassilis Spanoulis, head coach of AS Monaco gestures during the Turkish Airlines Euroleague, Play Offs match 4 between FC Barcelona and AS Monaco at Palau Blaugrana on May 02, 2025 in Barcelona, Spain.

Vassilis Spanoulis, head coach of AS Monaco gestures during the Turkish Airlines Euroleague, Play Offs match 4 between FC Barcelona and AS Monaco at Palau Blaugrana on May 02, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del AS Mónaco, Vassilis Spanoulis, comentó tras perder contra el Barça (79-72) en el Palau Blaugrana, en el cuarto partido del 'playoff' de la Euroliga, que su equipo no supo "jugar bajo presión" en el momento clave y, pese a mostrarse en desacuerdo con algunas decisiones arbitrales, no entró a valorarlo y aseguró que deben mejorar para el quinto y último duelo en Mónaco.

"Jugaron fuerte, duros, ha sido un factor importante para igualar la serie. Nosotros también hemos estado intensos, pero fallamos muchos tiros abiertos. Creo que en algún punto la presión nos jugó en contra, no supimos jugar bajo presión. El Barça anotó muchos puntos de tiro libre", señaló en rueda de prensa.

"Enhorabuena al Barça. Tendremos quinto partido, de eliminación para ambos equipos, a todo o nada. Y espero que seamos mejores y juguemos mejor. Enhorabuena al Barça", reiteró el técnico y exjugador griego.

Pese a que dejó ir que no entendió el por qué de que el Barça tirara tantos tiros libres en la segunda parte, aseguró que no quería quejarse de ello. "No puedo quejarme o criticarme, mi trabajo es preparar al equipo para el siguiente partido. Aquí el entrenador y aficionados han puesto mucha presión sobre los árbitros, pero no me quejo. Veré el partido a ver qué ha pasado y cómo mejorar", apuntó.

"No cambia nada. La inercia no cambia. Es un 'playoff', he jugado muchos y he estado empatado en muchos 2-2. Tenemos que estar más relajados porque hemos fallado tiros fáciles y así no se puede ganar un partido", concluyó Spanoulis en la sala de prensa del Palau Blaugrana.