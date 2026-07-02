Joe Mazzulla: "Hugo González es uno de mis jugadores favoritos, duro y trabajador"

Archivo - Joe Mazzulla durante un partido con los Boston Celtics - Europa Press/Contacto/Javier Rojas - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, se deshace en elogios sobre el joven alero español Hugo González, al que ha tenido a sus órdenes en su primera temporada en la NBA y al que considera "duro y trabajador" y también uno de sus jugadores "favoritos".

Mazzulla se encuentra en Madrid siguiendo al madrileño en su convocatoria con la selección española. El técnico estuvo en ya en la Gala de la Federación Española de Baloncesto del pasado martes, en un entrenamiento del combinado nacional y en el partido de este jueves ante Dinamarca en la Caja Mágica.

"He estado aquí en España un par de veces. Es un sitio genial, la comida es buenísima, obviamente, me encanta el baloncesto, y también el fútbol, estoy contento de estar aquí y estoy contento de apoyar a Hugo", expresó Mazzulla en unas declaraciones a la FEB.

El entrenador de los Celtics quiere "aprender más" sobre Hugo González y sobre su "familia", peor también "disfrutar de los entrenamientos y aprender de un gran entrenador (Chus Mateo). "Tengo un gran respeto por los entrenadores en Europa, especialmente en España, y trato de aprender todo lo que se pueda de dentro y fuera de la cancha", afirmó.

Del alero, 'rookie' el año pasado con la laureada franquicia y con protagonismo hasta la reaparición de Jayson Tatum, recalcó que "mejoró cada vez más a medida que avanzaba la temporada". "Seguirá creciendo. Es uno de mis jugadores favoritos, duro, trabajador y, simplemente, un buen chico. Pero estoy emocionado de estar aquí y aprender más sobre él, su familia y sobre el entorno en el que se ha desenvuelto la mayor parte de su carrera en el baloncesto, en España y en el Real Madrid", subrayó.

También ha podido conversar con el seleccionador Chus Mateo sobre "sus planes de entrenamiento y algunos de los ejercicios y de las jugadas que hicieron". "Tuvimos una gran conversación cuando vino a Boston y la retomamos. Hablamos sobre cómo piensa, cómo hace algunas cosas en esta pequeña 'ventana' y cómo podemos aprovecharlo", sentenció.