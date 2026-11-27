Archivo - Joel Parra, en un partido con la selección española. - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Joel Parra ha dicho que él y sus compañeros de la selección nacional masculina hicieron "los deberes contra Montenegro", ganando por 62-93 en la jornada 3 de la segunda ronda de la fase clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027, y que por eso los jugadores de Grecia "tienen más presión".

"Tenemos que centrarnos en el objetivo que tenemos, que es entrar en el próximo Mundial. Nosotros hicimos los deberes el otro día contra Montenegro, entonces ellos tienen más presión porque, si pierden, están fuera. Pero más tema de revancha, no. Vamos a hacer nuestro partido, intentar ganar y ya está", comentó Parra este viernes ante los medios.

Así, definió la cita de 'La Familia' frente a Grecia como "un partido muy complicado". "Al final ellos vienen de perder, se juegan estar en el Mundial. La clave pasa por hacer un partido los 40 minutos, sabemos que será un partido largo, pero aquí con nuestra gente en Santiago seguro que nos ayudarán mucho y nosotros también queremos cumplir nuestro objetivo, que pasa por ganar el domingo", aseveró el alero del Barça.

Luego valoró que este encuentro se dispute en Santiago de Compostela. "Siempre que yo he jugado aquí, en este caso en la ACB, pues ha sido un ambiente que aprieta. Siempre ha estado bien y esperamos que el domingo también sea igual, que venga la gente a animarnos y apoyarnos y que nos ayuden para conseguir la victoria", concluyó Parra en sus declaraciones, facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).