Archivo - El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, señaló este martes que el proyecto de NBA Europa es "una propuesta de paz, de conciencia y de unir a todo el baloncesto europeo", y subrayó que el objetivo principal de esta futura competición es "volver a los principios" de este deporte, basados en "la meritocracia, el derecho deportivo y la pasión".

"Me encanta le revolución, pero queremos volver a las raíces del deporte, a relanzar el baloncesto a nivel de clubes como no debería haber dejado de ser nunca. Todos tenemos que asumir la responsabilidad de cuando las cosas que se han hecho bien y mal durante estos 25 años. Como federación no puedes estar de acuerdo con que haya una competición -la Euroliga- que decide el designio de todo el baloncesto por 12 clubes", expresó Garbajosa en la IV Edición del Business Sport Forum, organizado por Marca y Expansión.

Y es que el presidente de FIBA Europa piensa que "este sistema no funciona", por lo que se debería de "volver a los principios del baloncesto". "Hemos estado dos años negociando con la Euroliga pidiendo cosas sencillas como respetar el calendario de selecciones nacionales, que las ligas nacionales clasifiquen a las ligas europeas y que entre todos hagamos una pirámide que se base en la meritocracia", reconoció.

Además, otros de los problemas que presenta la máxima competición europea del baloncesto es su modelo de negocio actual por las pérdidas que sufren los clubes. "No podemos normalizar que haya presupuestos con un 53% de pérdidas. Esto no es cuestión de hacernos con el dinero o con el poder, sino de mejorar un ecosistema entero. Ahora no puedes ofrecer solo un partido de baloncesto, sino que tienes que crear una experiencia de familia y de entretenimiento que compita con otras posibilidades de negocio", reflexionó.

Sin embargo, la propia Euroliga publicó recientemente un plan a largo plazo en el que se espera 2.400 millones de euros de beneficios, unos números de los que no se fía. "Me sorprende que sean esas cantidades justo en el momento en el que NBA desembarca en Europa. Como FIBA tenemos la obligación de crear un ecosistema que mejore globalmente, algo que hasta ahora no han sido capaces", apuntó.

"De repente nos encontramos con contratos de cinco años con la posibilidad de que haya clubes que desciendan de categoría en ligas nacionales. Hemos entrado en una espiral negativa que no atrae al aficionado, porque quiere ver que su equipo lo merezca, que gane y que pierda", continuó.

Como alternativa, el máximo mandatario del baloncesto europeo plantea la NBA Europa, una competición que se basará en los principios de "meritocracia, derecho deportivo y pasión". "Esta es una propuesta de paz, de conciencia y de unir a las federaciones nacionales, las ligas y a todos los clubes de Europa. Si esto sale adelante estoy convencido de que va a significar, la paz y la estabilidad del baloncesto europeo", manifestó.

Además, aseguró que este torneo va a ser "más inclusivo" porque unos "600 clubes van a tener la opción de competir en Liga Europea". "Esto tiene la esencia del deporte, que es la meritocracia. Venimos de más plazas fijas -en Euroliga- y nuestra idea es que los mejores clubes que no sean franquicias del 'ranking' disputen torneos para clasificarse, esto es pura pasión para el aficionado", resaltó.

Aun así, Garbajosa se encontró detractores por llevar al baloncesto a ciudades con poca cultura de este deporte. "Decimos que Londres es exótico, pero hemos visto hace un mes una Supercopa, jugándose en las mismas fechas históricamente que las ligas nacionales. Está jugando Dubai Basketball y '¿Londres nos parece raro?, esto no lo veo normal. Creo que es más normal que la ciudad inglesa juegue Europa y no expandirnos a Oriente Medio", ejemplificó.

En cuanto al sistema de competición, esclareció que la NBA Europa siempre se jugaría entre semana, ya que lo considera como "una línea roja infranqueable". "Intentaremos que haya menos partidos, se van a respetar, y además está acordado, que se respetará las ventanas de las selecciones", continuó.

GARBAJOSA: "O HACEMOS UN MODELO SOSTENIBLE O ESTAMOS EN RIESGO"

Aunque el exjugador de baloncesto espera que en 2027 se inaugure esta nueva competición, admitió que para ponerla en marcha requiere un tiempo. "Hubo una reunión con los clubes de Basketball World Champions League, que sería la que de acceso también a NBA Europa. Esto no es una competición, sino un ecosistema que da oportunidades a clubes que no suelen jugar Europa. Habrá 12 equipos que serán franquicias y cuatro que compitan por méritos. Los 16 clubes tendrán los mismos ingresos, derechos y obligaciones financieras", expuso.

Unas obligaciones financieras que consideró "importante" para no crear "un mercado inflacionario". "Que los límites que puedas gastarte dependa de tus ingresos me parece de sentido común porque te evitas casos como el de Mónaco -club que desapareció este 2026 por deudas económicas- por entrar en una espiral de competición a costa de una inflación que te mata. O hacemos un modelo sostenible o esto está en riesgo", advirtió.

Aun así, este proyecto generó dudas sobre la dirección a la que irá destinada la inversión, por lo que recalcó que "el 95% del dinero" se va a quedar en Europa para "gestionar de forma más rentable a los clubes". "Cuando la NBA se ha asomado a Europa, hemos pasado de hablar de pérdidas a ver quién genera más beneficios, eso no es casualidad", afirmó, mientras que argumentó que fondos de inversión ha visto la oportunidad de "la marca NBA y de ayudar al baloncesto europeo".

Para los futuros derechos televisivos, el presidente de la FIBA Europa dijo que hay "dos sectores imprescindibles" que deberá tenerse en cuenta. "Al deportista hay que cuidarle no solo por salud, que por supuesto, sino también para que ofrezca un espectáculo que no se está consiguiendo al haber muchos partidos", precisó.

"El segundo es el aficionado, ya que no sabe lo que está viendo. Tenemos que crear la sensación de que cada partido cuenta de verdad. Hay que entender cómo jugar con los intereses de las ligas nacionales y de las competiciones internacionales", zanjó.